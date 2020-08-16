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REGNUM
REGNUM

Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.В источнике
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Известия

Кучерена оценил заявление Трампа о планах рассмотреть дело Сноудена

Известия04:53
РИА Новости

Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании

РИА Новости04:40
Интерфакс

Кучерена обсудит со Сноуденом ситуацию с его возможным помилованием

Интерфакс04:22
ТАСС

Адвокат Сноудена прокомментировал слова Трампа о помиловании его подзащитного

ТАСС04:50
НТВ

Адвокат Сноудена отреагировал на слова Трампа о возможном помиловании

НТВ04:46
ИА Красная Весна

Трамп заявил, что «подумает» о помиловании Сноудена

ИА Красная Весна06:53
Коммерсантъ

Трамп заявил, что внимательно изучит возможность помилования Сноудена

Коммерсантъ18:01

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новостивчера в 14:10
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Папа Римский Франциск призвал отказаться от насилия в Белоруссии

Папа Римский Франциск, обращаясь к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане в воскресенье, 16 августа, призвал белорусов к диалогу, уважению и отказу от насилия во время протестов в стране.
Известия06:52
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