Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена
Смотрите также
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко
В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
Севший на мель у берегов Маврикия нефтяной танкер раскололся надвое
В Хабаровске фиксируют снижение числа участников несогласованных акций
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала минимальные баллы по ЕГЭ
Колодочкин перечислил правила прогрева двигателя автомобиля летом
Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Папа Римский Франциск призвал отказаться от насилия в Белоруссии
Собянин анонсировал вакцинацию от гриппа и ОРВИ с 1 сентября
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская просит сотрудников СИЗО проявить гуманность к ее мужу
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко
Умер депутат Мосгордумы Николай Губенко
Задержанный под Минском россиянин опроверг участие в войне на Донбассе
Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена
Telegram провел в Белоруссии опрос о выборах президента
Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.В источнике
Подробнее о событии