Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона

Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало намерен встретиться в Варшаве с "серьезными" политиками из Вашингтона, однако они не являются представителями действующей в США власти.