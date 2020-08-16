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REGNUM
REGNUM

Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.В источнике
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ТАСС

Адвокат Сноудена прокомментировал слова Трампа о помиловании его подзащитного

ТАСС04:50
РИА Новости

Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании

РИА Новости04:40
Коммерсантъ

Трамп заявил, что внимательно изучит возможность помилования Сноудена

Коммерсантъ18:01
Известия

Кучерена оценил заявление Трампа о планах рассмотреть дело Сноудена

Известия04:53
НТВ

Адвокат Сноудена отреагировал на слова Трампа о возможном помиловании

НТВ04:46
ИА Красная Весна

Трамп заявил, что «подумает» о помиловании Сноудена

ИА Красная Весна06:53
Интерфакс

Кучерена обсудит со Сноуденом ситуацию с его возможным помилованием

Интерфакс04:22

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
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Государство займётся распределением вакцины от коронавируса в России

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о включении российсмкой вакцины от коронавирусной инфекции в перечень лекарств, распределением которых будет заниматься государство, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн04:12
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