Политический лидер сообщил, что планирует собрать глав государств и совместными усилиями разработать ядерное соглашение с целью «не продолжать это безумие», сообщает «Свободная пресса». Трамп помимо этого заявил, что и Россия, и Китай также хотели бы заключить эту сделку.

Трамп заявил о намерении заключить с Россией и Китаем ядерную сделку

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