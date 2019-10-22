Политика
Национальная служба новостейТрамп заявил о намерении заключить с Россией и Китаем ядерную сделку
Политический лидер сообщил, что планирует собрать глав государств и совместными усилиями разработать ядерное соглашение с целью «не продолжать это безумие», сообщает «Свободная пресса». Трамп помимо этого заявил, что и Россия, и Китай также хотели бы заключить эту сделку.
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Трамп заявил, что договор о разработке ядерных вооружений должен быть заключен между США, РФ и КНР
Комсомольская правда03:42
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Общество
Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Коммерсантъ 08:22
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 07:45
Политика
Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне
Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
RT на русском 08:14
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Футбол
«Локомотив» вылетел в Турин на матч с «Ювентусом»
«Локомотив» отправился в Турин на матч с «Ювентусом» в рамках третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 20 октября в 14:54
Общество
Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы
RT на русском 08:41
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов понедельника связано прежде всего с неоднозначными сигналами с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, из-за опасений замедления темпов мировой экономики, а также из-за сохраняющейся неопределенности в отношении выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
Интерфакс вчера в 07:25
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 21:53
Общество
СМИ узнали о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225
Украинское конструкторское бюро «Прогресс» может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия».
Известия 01:25
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию
Представитель японского производителя в России «ММС Рус» официально объявила о завершении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero.
32CARS.ru вчера в 08:24
Наука
У мадагаскарского примата нашли шестой палец
Биологи нашли у необычного мадагаскарского примата – ай-ай или руконожки, шестой палец.
ТАСС Наука вчера в 12:10
Армия и оружие
Вертолеты ВКС приземлились на бывшей американской базе в Сирии
На военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где ранее располагалась американская база, приземлились вертолеты ВКС России.
РИА Новости 02:08
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала
Privet-Rostov.ru 04:43
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 06:13
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие
Американских военных выгоняют из Ирака
Объединённое командование ВС Ирака настаивает на том, что американские военнослужащие, выведенные из Сирии, должны покинуть страну, так как им было дано разрешение только на транзит.
News.ru 08:57
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта
Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.
РЕН ТВ 20 октября в 18:10
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Vesta CNG и Largus CNG
Компания «АвтоВАЗ» остановила производство автомобилей Lada Vesta CNG и Largus CNG, оснащенные битопливными двигателями, которые способны работать на метане.
UfaTime.ru 07:23
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 10:42
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Шоу-бизнес
Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк
Чемпион в мужском одиночном катании Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин дал свою оценку родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк, скрывающих происходящее с артисткой, которая по официально неподтвержденным данным борется с раком головного мозга четвертой стадии.
Московский Комсомолец 07:42
Политика
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
РИА Новости 08:55
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25