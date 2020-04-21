Энергетика
ToDay News UfaТрамп заявил о намерении заполнить полностью резервы нефти США
Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп хочет поймать момент, пока цены на нефть упали до рекордно низких сумм. В его планах заполнить нефтяные хранилища Америки полностью. А это значит, порядка 75 млн баррелей.
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Трамп подтвердил планы заполнить нефтяной резерв США на фоне низких цен
Московский Комсомолецвчера в 22:41
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Комментарии
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По меньшей мере 204 178 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.
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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:25
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ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
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НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с "Коламбусом".
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В испытаниях биологического оружия уличили США испанцы
Evo-rus.com вчера в 11:13
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
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Лавров оценил ущерб от односторонних санкций в условиях коронавируса
Односторонние санкции в обход СБ ООН наносят колоссальный ущерб Сирии, КНДР в условиях пандемии коронавируса, когда США категорически отказываются откликаться на предложения объявить гуманитарную паузу, заявил глав МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 04:43
Кино
Из-за коронавируса перенесли премьеру нового «Бэтмена»
Релиз фильма о злоключениях Бэтмена, назначенных на 25 июня, теперь состоится 1 октября 2021 года.
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Трамп не исключил прекращение закупок нефти у Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут прекратить закупки нефти у Саудовской Аравии.
РЕН ТВ вчера в 19:40
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
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Лавров рассказал о выходе США из договора по открытому небу
Соединеные Штаты, судя по всему, уже приняли решение выйти из международного Договора по открытому небу (ДОН), рассказал глава МИД России Сергей Лавров РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Энергетика
Майские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям
Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае растут почти на 90% в ходе торгов во вторник, однако цены остаются отрицательными.
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Одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, говорится в обращении.
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Авто
ГАЗ планирует выпустить новый среднетоннажный грузовик
Как пишет издание Wroom.ru, речь, скорее всего, идёт о новом среднетоннажном грузовике, который должен занять место в модельной линейке между «Газелью» и «Газоном».
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В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
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Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
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В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
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Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
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Феттеля не устраивает новый контракт с «Феррари»
Как сообщает Sky Italia, немецкий пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель может уйти из «Феррари».
Prognozist 03:49