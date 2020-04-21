Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп хочет поймать момент, пока цены на нефть упали до рекордно низких сумм. В его планах заполнить нефтяные хранилища Америки полностью. А это значит, порядка 75 млн баррелей.

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 4,4K

Энергетика Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены. 21

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,7K

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2,7K

Общество Мэр украинского города рассказал о переполненных больницах из-за коронавируса Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив заявил о переполненных больницах из-за пандемии коронавируса, передает УНИАН.

Общество Доктор Мясников рассказал, как уже переболел коронавирусом Доктор Мясников недавно стал официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в стране. 702

Общество В Испании за сутки от коронавируса умерли 430 человек По меньшей мере 204 178 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 16

Хоккей НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом» Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с "Коламбусом".

Политика Лавров оценил ущерб от односторонних санкций в условиях коронавируса Односторонние санкции в обход СБ ООН наносят колоссальный ущерб Сирии, КНДР в условиях пандемии коронавируса, когда США категорически отказываются откликаться на предложения объявить гуманитарную паузу, заявил глав МИД России Сергей Лавров.

Энергетика Трамп не исключил прекращение закупок нефти у Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут прекратить закупки нефти у Саудовской Аравии.

Политика Лавров рассказал о выходе США из договора по открытому небу Соединеные Штаты, судя по всему, уже приняли решение выйти из международного Договора по открытому небу (ДОН), рассказал глава МИД России Сергей Лавров РИА Новости. 3

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,7K

Энергетика Майские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае растут почти на 90% в ходе торгов во вторник, однако цены остаются отрицательными. 50

Экономика Российские поставщики попросили запретить скидки в магазинах Одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, говорится в обращении. 1,6K

Авто ГАЗ планирует выпустить новый среднетоннажный грузовик Как пишет издание Wroom.ru, речь, скорее всего, идёт о новом среднетоннажном грузовике, который должен занять место в модельной линейке между «Газелью» и «Газоном».

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 28

Энергетика Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay «Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев. 700

Общество Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы. 52