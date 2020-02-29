Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.

Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется немедленно

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