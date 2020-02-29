Политика
ТАССТрамп заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется немедленно
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.
Читать в источнике
Оценить155
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:10, Ашберн
Биатлон
Резцова заняла второе место в гонке преследования на чемпионате Европы
Авто
Оценены перспективы возвращения бюджетных моделей Chevrolet в Россию
Российские журналисты обсудили с экспертами возможность возврата на российский рынок автомобилей производителя UzAuto Motors, которые продавались под брендом Chevrolet, и перспективы этого возвращения.
Общество
Япония завершила эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Японские власти завершили эвакуацию с лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в порту из-за коронавируса.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Политика
Границу Турции и ЕС пересекли более 76 тысяч беженцев
Границы Турции с Евросоюзом пересекло более 76 тыс. мигрантов, сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в Twitter.
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.
Культура
Первый сюжет нового телеканала «Забайкалье» появился на YouTube
Первый сюжет в жанре очерка нового телеканала «Забайкалье» появился 1 марта на YouTube.
Космос
В Китае из-за коронавируса резко снизился уровень загрязнения воздуха
1 марта представители NASA предоставили спутниковые снимки, которые подтверждают, что в Китае из-за распространения коронавируса резко снизился уровень загрязнения воздуха.
Политика
Bloomberg сообщил о новых правилах Мишустина для министров
Премьер-министр России Михаил Мишустин ввел новые правила для министров, пишет Bloomberg.
Происшествия
Производитель сухого льда объяснил смерть людей в московской бане
Политика
Зеленского попросили национализировать телеканалы олигархов
На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского 28 февраля зарегистрировали петицию с просьбой национализировать украинские телеканалы, принадлежащие олигархам.
Происшествия
Домработница Павла Буре избила няню его детей
В доме легендарного хоккеиста НХЛ Павла Буре произошёл конфликт между няней его детей и домработницей.
Спорт
Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Фигурное катание
Тарасова: Жаль Роднину, когда я ее слышу. Именно со мной она стала великой
Российский тренер по фигурному катанию и телекомментатор Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу своей бывшей ученицы, трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.
Музыка
YouTube удалил видео участников шоу «Голос. Дети» за советскую песню
Гаджеты
В марте выйдет бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11
В марте этого года ожидается выход на рынок нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A11.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Футбол
«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Футбол
Тренер «Динамо» разочарован поражением от «Спартака» в 20-м туре РПЛ
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
В Госдуме оценили согласие Трампа на участие во встрече «пятерки» ООН
В ближайшем будущем может произойти рождение нового формата "Большой пятерки" (G5) с участием РФ, США, КНР, Франции и Великобритании, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.