Политика

ТАССТАССТрамп заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется немедленно

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.
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Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется немедленно

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Трамп: вывод войск США из Афганистана начнется незамедлительно

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REGNUMвчера в 15:44

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск из Афганистана

Красная веснавчера в 16:04
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:10, Ашберн
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