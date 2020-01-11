Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

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Общество Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников Один из крупнейших поставщиков деталей для Boeing 737 MAX компания Spirit AeroSystems временно увольняет около 2,8 тысячи сотрудников из-за приостановки производства этого самолета, говорится на сайте компании.

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