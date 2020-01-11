Политика
RT на русскомТрамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
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Общество
Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Иранские власти признали, что сбили украинский Boeing
В Генштабе вооруженных сил (ВС) Ирана заявили, что «украинский самолет следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит, причиной является человеческий фактор».
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На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх
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Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Общество
Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России
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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
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Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки
Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
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Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Политика
Создатель World of Tanks создаст партию для выборов в Госдуму
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Васильева одобрила идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения Ольга Васильева встретилась со старшеклассниками во время своего визита в Тверскую область.
Армия и оружие
Поставку двух Ил-76МД-90А перенесли на 2020 год
Напомним, что авиационный комплекс "Ильюшин" в 2019 году должен был передать в состав военно-транспортной авиации 5 Ил-76МД-90А.
Политика
Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединённым Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Политика
Экс-дипломат рассказал, почему Иран признался в уничтожении украинского Boeing
Иран признался в уничтожении украинского Boeing 737, так как у других государств были неопровержимые доказательства его вины.
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
Общество
В центре Екатеринбурга за 44,8 миллиона продают «золотой» пентхаус
Армия и оружие
Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»
Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кино
Новая эпоха «Звёздных войн» может начаться с видеоигры
Новая эпоха франшизы «Звёздные войны», возможно, начнётся с видеоигры, а не с фильма. Об этом сообщил портал Making Star Wars.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.