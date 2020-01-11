Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

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