Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
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Трамп заявил о необходимости наладить диалог с Россией

РБК01:38

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

RT на русском01:01

Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией

Российская газета00:26

Трамп вновь заявил о необходимости поладить с Россией

ТАССвчера в 23:54

Трамп указал на необходимость налаживания торговых отношений с РФ

Газета.Ruвчера в 23:49

Трамп призвал к торговле с Россией

Взгляд.рувчера в 23:32

Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией

РИА Новостивчера в 23:27
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Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры на 13-14 января составляет 3,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован в 2005 году.
РИА Новости 01:20
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Иранские власти признали, что сбили украинский Boeing

В Генштабе вооруженных сил (ВС) Ирана заявили, что «украинский самолет следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит, причиной является человеческий фактор».
Коммерсантъ 02:52
Общество

На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх

РИА Новости вчера в 20:04
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Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
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Богатейшая женщина Африки оказалась гражданкой России

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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Общество

Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС

Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Говорит Москва вчера в 08:46
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Общество

Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки

Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
РБК 02:09
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

REGNUM 09 января в 23:20
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Селена Гомес выпустила новый альбом

Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Газета.Ru 03:00
Политика

Создатель World of Tanks создаст партию для выборов в Госдуму

Южный Федеральный вчера в 10:59
Общество

Васильева одобрила идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения Ольга Васильева встретилась со старшеклассниками во время своего визита в Тверскую область.
ТК Звезда вчера в 15:50
Армия и оружие

Поставку двух Ил-76МД-90А перенесли на 2020 год

Напомним, что авиационный комплекс "Ильюшин" в 2019 году должен был передать в состав военно-транспортной авиации 5 Ил-76МД-90А.
ГЛАС.RU 03:00
Политика

Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединённым Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
РБК 03:23
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru вчера в 11:09
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму

Президент России Владимир Путин провёл в Ялте совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
RT на русском вчера в 11:18
Политика

Экс-дипломат рассказал, почему Иран признался в уничтожении украинского Boeing

Иран признался в уничтожении украинского Boeing 737, так как у других государств были неопровержимые доказательства его вины.
URA.Ru 00:47
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM вчера в 18:49
Общество

В центре Екатеринбурга за 44,8 миллиона продают «золотой» пентхаус

Областная газета 03:28
Армия и оружие

Стала известна стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»

Как стало известно из данных системы «СПАРК-маркетинг», стоимость разработки Россией проекта самолета Ан-124-100М вероятно превысит один миллиард рублей.
Военное дело 09 января в 08:01
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 07:24
Кино

Новая эпоха «Звёздных войн» может начаться с видеоигры

Новая эпоха франшизы «Звёздные войны», возможно, начнётся с видеоигры, а не с фильма. Об этом сообщил портал Making Star Wars.
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Игры

Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета

3DNews вчера в 01:53
Армия и оружие

WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника

Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Газета.Ru 02:27
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 03:54
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 01:51
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