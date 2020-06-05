Коронавирус
Российская газетаТрамп заявил о необходимости отмены коронавирусных ограничений
В Соединенных Штатах эпидемия коронавируса постепенно затихает, и пора отменять режим ограничений, считает президент страны Дональд Трамп.
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Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал милое фото красавицы-дочери
В личном блоге Константин Богомолов опубликовал милое фото подросшей красавицы.
Летидор 07:25
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
Политика
Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС
Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили, если ЕС не отменит пошлины на американских лобстеров.
РИА Новости 15:00
Политика
Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс 15:33
Футбол
Жена игрока «Гэлакси» жестко высказалась о протестующих. Клуб разорвал контракт с футболистом
«Лос-Анджелес Гэлакси» разорвал контракт с полузащитником Александром Катаи.
Спорт-Экспресс 14:55
Хоккей
Панарин ответил пытающимся очернить его «негодяям и подхалимам»
Игрок отметил, что некоторые «негодяи и подхалимы» пытаются очернить его и уличить в нелюбви к родине.
Lenta.ru 14:32
Общество
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Происшествия
Двое детей погибли при взрыве заминированного автомобиля в Сирии
Как сообщает агентство САНА, взрыв произошел возле здания больницы. В результате погибли двое детей, еще три мирных жителя пострадали.
РЕН ТВ 15:55
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 10:01
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла
Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
Общество
Готовиться вузам к дистанционному обучению осенью призвала Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров заявила, что пока еще неясно, какая эпидемиологическая обстановка сложится в России этой осенью, поэтому вузы должны быть готовы к продолжению онлайн-обучения.
Live24 08:17
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия.
Известия 09:50
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Музыка
Ольга Бузова выпустила новую песню «Орбит без сахара»
На фоне выхода нового трека Ольга Бузова даже открыла свой профиль в указанной соцсети.
Актуальные Новости вчера в 05:17
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44
Здоровье
Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Lenta.ru 14:49
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Религия
На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища
Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
Orenday.ru 08:00
Происшествия
Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой
Московский Комсомолец 07:36
Футбол
В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал
Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
Чемпионат 07:29
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Армия и оружие
Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма
В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 13:09