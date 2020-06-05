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Политика Трамп распорядился сократить количество войск в Германии Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. 6

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Происшествия Двое детей погибли при взрыве заминированного автомобиля в Сирии Как сообщает агентство САНА, взрыв произошел возле здания больницы. В результате погибли двое детей, еще три мирных жителя пострадали.

Общество Готовиться вузам к дистанционному обучению осенью призвала Голикова Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров заявила, что пока еще неясно, какая эпидемиологическая обстановка сложится в России этой осенью, поэтому вузы должны быть готовы к продолжению онлайн-обучения. 29

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Футбол В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.

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