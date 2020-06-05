Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаТрамп заявил о необходимости отмены коронавирусных ограничений

В Соединенных Штатах эпидемия коронавируса постепенно затихает, и пора отменять режим ограничений, считает президент страны Дональд Трамп.
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Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Коммерсантъ11:35

Трамп заявил о необходимости снять с США ограничения из-за COVID-19

РБК11:34

Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса

Комсомольская правда10:48

Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения

RT на русском11:08

Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

ТАСС10:54

Трамп заявил, что Штаты «прошли» коронавирус и готовы к отмене санитарных ограничений

Фонтанка.Ру11:28

Трамп заявил о необходимости снять ограничения по коронавирусу в США

Газета.Ru10:46
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 15:29
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал милое фото красавицы-дочери

В личном блоге Константин Богомолов опубликовал милое фото подросшей красавицы.
Летидор 07:25
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:52
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Политика

Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС

Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили, если ЕС не отменит пошлины на американских лобстеров.
РИА Новости 15:00
Политика

Трамп распорядился сократить количество войск в Германии

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс 15:33
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Футбол

Жена игрока «Гэлакси» жестко высказалась о протестующих. Клуб разорвал контракт с футболистом

«Лос-Анджелес Гэлакси» разорвал контракт с полузащитником Александром Катаи.
Спорт-Экспресс 14:55
Хоккей

Панарин ответил пытающимся очернить его «негодяям и подхалимам»

Игрок отметил, что некоторые «негодяи и подхалимы» пытаются очернить его и уличить в нелюбви к родине.
Lenta.ru 14:32
Общество

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Футбол

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс»

Газета.Ru 15:47
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
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Происшествия

Двое детей погибли при взрыве заминированного автомобиля в Сирии

Как сообщает агентство САНА, взрыв произошел возле здания больницы. В результате погибли двое детей, еще три мирных жителя пострадали.
РЕН ТВ 15:55
Космос

В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 10:01
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
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Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус 15:41
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Общество

Готовиться вузам к дистанционному обучению осенью призвала Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров заявила, что пока еще неясно, какая эпидемиологическая обстановка сложится в России этой осенью, поэтому вузы должны быть готовы к продолжению онлайн-обучения.
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, НТЭК (принадлежит «Норникелю») сообщила о разливе только через два дня и всё это время пыталась самостоятельно ликвидировать последствия.
Известия 09:50
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Происшествия

В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

REGNUM вчера в 17:50
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Музыка

Ольга Бузова выпустила новую песню «Орбит без сахара»

На фоне выхода нового трека Ольга Бузова даже открыла свой профиль в указанной соцсети.
Актуальные Новости вчера в 05:17
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 03 июня в 13:44
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Здоровье

Названо число находящихся в больницах россиян с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Lenta.ru 14:49
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Религия

На Троицкую родительскую субботу оренбуржцы смогут попасть на кладбища

Завтра же в очередную родительскую субботу - перед великим православным праздником Троицы - ограничений по посещению кладбищ никаких не вводят, так что оренбуржцы смогут посетить могилы умерших.
Orenday.ru 08:00
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Происшествия

Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой

Московский Комсомолец 07:36
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Футбол

В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал

Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
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В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Армия и оружие

Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма

В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог 13:09
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