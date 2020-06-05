Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаТрамп заявил о необходимости отмены коронавирусных ограничений

В Соединенных Штатах эпидемия коронавируса постепенно затихает, и пора отменять режим ограничений, считает президент страны Дональд Трамп.
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Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения

RT на русском11:08

Трамп заявил о необходимости снять с США ограничения из-за COVID-19

РБК11:34

Трамп заявил, что Штаты «прошли» коронавирус и готовы к отмене санитарных ограничений

Фонтанка.Ру11:28

Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Коммерсантъ11:35

Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

ТАСС10:54

Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса

Комсомольская правда10:48

Трамп заявил о необходимости снять ограничения по коронавирусу в США

Газета.Ru10:46
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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Общество

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию

Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК 18:11
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Общество

Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение

REGNUM 02:14
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Кино

Чей это крик: фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме про Человека-паука

Как оказалось, этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми.
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Ростехнадзор назвал причину разлива топлива в Норильске

Вероятной причиной разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске стала изношенность оборудования.
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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РИА Новости 16:27
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Религия

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета 17:15
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Баррера: надеюсь, Ковалёв не вернулся к употреблению водки

Чемпионат 18:18
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Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

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BFM.ru 07:24
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Здоровье

В Дагестане больница закупила маски по 1350 рублей за штуку

Больница Акушинского района заключила контракт на поставку этих масок по цене 1350 рублей за штуку, то есть в 27 раз дороже цены производителя.
РИА Дербент 03 июня в 07:17
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Футбол

Опубликован календарь матчей АПЛ до 2 июля

Британское интернет-издание The Independent опубликовало на своем сайте календарь матчей чемпионата Англии до 2 июля.
Спорт-Экспресс вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Шоу мокрых маек: молодая жена Цекало показала грудь

Instagram Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в Instagram фото в мокрой майке, под которой у 30-летней девушки ничего не оказалось.
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Наука

Обнаружен древнейший ископаемый паразит на Земле

На юго-западе Китая палеонтологи нашли следы древнейших паразитов на Земле.
Live24 вчера в 13:59
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Политика

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
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YouTube заблокировал гомофобную рекламу поправок к Конституции

Сегодня, 4 июня, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик медиагруппы «Патриот», призывающий голосовать за поправки к Конституции РФ.
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Спасатели локализовали место разлива дизельного топлива на месте аварии в Норильске.
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Футбол

Жена игрока «Гэлакси» жестко высказалась о протестующих. Клуб разорвал контракт с футболистом

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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

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В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 02:56
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека

Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Коммерсантъ 18:50
Общество

Мурашко заявил, что сделает прививку от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса, когда будет вакцина.
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