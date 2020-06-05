Коронавирус
КоммерсантъТрамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. По его мнению Соединенные Штаты в основном прошли период пандемии. Он раскритиковал губернаторов некоторых штатов, которые до сих пор сохраняют строгие ограничения.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.ТАСС10:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 12:54, Ашберн
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Газета.Ru 10:50
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Общество
Мэр Миннеаполиса разрыдался у гроба Джорджа Флойда
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не смог сдержать эмоций у гроба с телом Джорджа Флойда, убитого полийцескими 25 мая, и разрыдался, преклонив колено.
Газета Metro 07:26
Политика
Путин оценил ситуацию с безработицей в России
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в пятницу, 5 июня, заявил, что безработица в стране растет, однако этот рост не является драматичным.
Известия 11:04
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Армия и оружие
Украина получила право отремонтировать Ил-78 ВВС Пакистана
Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.
Военное обозрение 04:18
Футбол
Николич хочет видеть в «Локомотиве» нападающего «Монако» Йоветича
Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать нападающего «Монако» Стевана Йоветича, сообщает Mozzart Sport.
Чемпионат 07:07
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Общество
Британская AstraZeneca начнет выпускать вакцину от COVID-19 без тестов
Соглашение на $750 млн подписала AstraZeneca с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о производстве и дистрибуции 300 млн доз вакцины на основе аденовируса против SARS-CoV-2 до конца 2020 г. В целом, сделка AstraZeneca обеспечит более чем 2 миллиарда доз в год оксфордской вакцины.
ИА Красная Весна 07:21
Происшествия
Экс-генерал МВД предстанет перед судом за подготовку убийства
СКР направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего генерал-майора МВД Александра Туривненко.
News.ru 12:21
Происшествия
СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске
Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 июня в 16:16
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
News.ru 10:54
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Здоровье
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Российская газета 10:59
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
ФАН вчера в 03:13
Общество
Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Шоу-бизнес
В семье Подольской и Преснякова случилось пополнение
Еще за несколько дней до дня рождения Артемия Наталья Подольская упоминала, что они с мужем решились на пополнение в семье по случаю дня рождения Артемия.
Bimru.ru 06:12
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Охлобыстина трусом
Газета.Ru вчера в 04:45
Гаджеты
OPPO представила TWS-наушники Enco W51 с мощной системой шумоподавления
Главной особенностью новинки является улучшенная активная система шумоподавления, которая благодаря трём микрофонам для каждого наушника способна снижать уровень внешних шумов до 35 дБ.
3DNews 12:41
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48