Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. По его мнению Соединенные Штаты в основном прошли период пандемии. Он раскритиковал губернаторов некоторых штатов, которые до сих пор сохраняют строгие ограничения.

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