Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТрамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. По его мнению Соединенные Штаты в основном прошли период пандемии. Он раскритиковал губернаторов некоторых штатов, которые до сих пор сохраняют строгие ограничения.
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с чего всё началось

Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что введенные в стране из-за нового коронавируса санитарные ограничения пора отменять. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.
ТАСС10:54

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Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Коммерсантъ11:35

Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса

Комсомольская правда10:48

Трамп заявил, что Штаты «прошли» коронавирус и готовы к отмене санитарных ограничений

Фонтанка.Ру11:28

Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения

RT на русском11:08

Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

ТАСС10:54

Трамп заявил о необходимости снять с США ограничения из-за COVID-19

РБК11:34

Трамп заявил о необходимости снять ограничения по коронавирусу в США

Газета.Ru10:46
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Газета.Ru 10:50
1,3K
Здоровье

Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
1K
Общество

Мэр Миннеаполиса разрыдался у гроба Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не смог сдержать эмоций у гроба с телом Джорджа Флойда, убитого полийцескими 25 мая, и разрыдался, преклонив колено.
Газета Metro 07:26
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Политика

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в пятницу, 5 июня, заявил, что безработица в стране растет, однако этот рост не является драматичным.
Известия 11:04
6
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
1,3K
Армия и оружие

Украина получила право отремонтировать Ил-78 ВВС Пакистана

Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.
Военное обозрение 04:18
Футбол

Николич хочет видеть в «Локомотиве» нападающего «Монако» Йоветича

Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать нападающего «Монако» Стевана Йоветича, сообщает Mozzart Sport.
Чемпионат 07:07
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,2K
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03
1,3K
Политика

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
191
Армия и оружие

Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу

Газета.Ru 12:28
14
Авто

Названы все изменения обновленного Lada Largus

Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
8
Общество

Британская AstraZeneca начнет выпускать вакцину от COVID-19 без тестов

Соглашение на $750 млн подписала AstraZeneca с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о производстве и дистрибуции 300 млн доз вакцины на основе аденовируса против SARS-CoV-2 до конца 2020 г. В целом, сделка AstraZeneca обеспечит более чем 2 миллиарда доз в год оксфордской вакцины.
ИА Красная Весна 07:21
Общество

Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

ТАСС 09:06
155
Происшествия

Экс-генерал МВД предстанет перед судом за подготовку убийства

СКР направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего генерал-майора МВД Александра Туривненко.
News.ru 12:21
Происшествия

СК опубликовал видео с разливом топлива в Норильске

Следственный комитет опубликовал видео с места разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 июня в 16:16
7
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
2K
Политика

В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
News.ru 10:54
1
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,2K
Здоровье

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Российская газета 10:59
81
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 60 новых спутников, необходимых для развертывания всемирной интернет-сети Starlink.
ФАН вчера в 03:13
258
Общество

Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
3,7K
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
4,6K
Шоу-бизнес

В семье Подольской и Преснякова случилось пополнение

Еще за несколько дней до дня рождения Артемия Наталья Подольская упоминала, что они с мужем решились на пополнение в семье по случаю дня рождения Артемия.
Bimru.ru 06:12
10
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
111
Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
4
Шоу-бизнес

Пригожин назвал Охлобыстина трусом

Газета.Ru вчера в 04:45
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Гаджеты

OPPO представила TWS-наушники Enco W51 с мощной системой шумоподавления

Главной особенностью новинки является улучшенная активная система шумоподавления, которая благодаря трём микрофонам для каждого наушника способна снижать уровень внешних шумов до 35 дБ.
3DNews 12:41
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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