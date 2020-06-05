Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. По его мнению Соединенные Штаты в основном прошли период пандемии. Он раскритиковал губернаторов некоторых штатов, которые до сих пор сохраняют строгие ограничения.

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