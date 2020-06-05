Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТрамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. По его мнению Соединенные Штаты в основном прошли период пандемии. Он раскритиковал губернаторов некоторых штатов, которые до сих пор сохраняют строгие ограничения.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

Коммерсантъ11:35

Трамп заявил о необходимости снять с США ограничения из-за COVID-19

РБК11:34

Трамп заявил о готовности снять санитарные ограничения из-за коронавируса

Комсомольская правда10:48

Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения

RT на русском11:08

Трамп заявил, что санитарные ограничения из-за коронавируса в США пора отменять

ТАСС10:54

Трамп заявил, что Штаты «прошли» коронавирус и готовы к отмене санитарных ограничений

Фонтанка.Ру11:28

Трамп заявил о необходимости снять ограничения по коронавирусу в США

Газета.Ru10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
Газета.Ru вчера в 14:21
2K
Происшествия

Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ в Норильске

Ростехнадзор назвал вероятную причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, передает ТАСС.
Москва 24 14:09
Религия

6 июня православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

Gazeta.SPb 11:59
19
Шоу-бизнес

Меган Маркл недовольна, что принц Гарри стал походить на бродягу

В результате, источник сравнивает Гарри с бродягой, напоминая, что Меган выходила замуж за принца.
Bimru.ru 10:54
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
174
Авто

Названы самые продаваемые по итогам мая автомобили в РФ

Самой востребованной моделью в мае на российском рынке оказалась отечественная Lada Granta, объемы реализации которой составили 5 726 единиц.
Новые автомобили 02:39
25
Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру 03 июня в 07:51
580
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
1,4K
Происшествия

В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

REGNUM вчера в 17:50
15
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,3K
Армия и оружие

В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
901
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

REGNUM 07:42
1,5K
Происшествия

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
10
Хоккей

Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
Газета.Ru 05:58
1
Политика

Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса

Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
Lenta.ru 14:21
16
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
206
Технологии

«ВКонтакте» запустила аналогичный TikTok сервис «Клипы»

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы", управлять которым можно с помощью жестов.
Экономика сегодня вчера в 03:30
27
Общество

В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом

Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
510
Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
225
Наука

Российским ученым удалось реконструировать мозг динозавра

Петербургские палеонтологи создали первую подробную трехмерную виртуальную модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра Bissektipelta – травоядного динозавра.
Профиль 09:00
1
Здоровье

В Минздраве заявили о переломе ситуации с коронавирусом

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин.
News.ru 10:52
95
Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
36
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
323
Авто

ГАЗ собирается выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8

«Группа ГАЗ» в комментарии изданию «Российская газета» уже опровергла появившиеся сообщения о создании «Волги» на базе Skoda Octavia A8.
RuNews24.ru 14:04
85
Общество

Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
2,1K
Политика

В Италии готовят референдум по выходу из ЕС

Как рассказали авторы инициативы, у жителей Апеннин появилась возможность решить, стоит ли Италии двигаться в «одном поезде» с Европой.
RuNews24.ru 01:08
7
Здоровье

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
39
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
5,3K
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла

Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
13
Происшествия

В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку

Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное