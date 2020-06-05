Коронавирус
КоммерсантъТрамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. По его мнению Соединенные Штаты в основном прошли период пандемии. Он раскритиковал губернаторов некоторых штатов, которые до сих пор сохраняют строгие ограничения.
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Общество
Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
Газета.Ru вчера в 14:21
Происшествия
Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ в Норильске
Ростехнадзор назвал вероятную причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, передает ТАСС.
Москва 24 14:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл недовольна, что принц Гарри стал походить на бродягу
В результате, источник сравнивает Гарри с бродягой, напоминая, что Меган выходила замуж за принца.
Bimru.ru 10:54
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Авто
Названы самые продаваемые по итогам мая автомобили в РФ
Самой востребованной моделью в мае на российском рынке оказалась отечественная Lada Granta, объемы реализации которой составили 5 726 единиц.
Новые автомобили 02:39
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Происшествия
Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
Хоккей
Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
Газета.Ru 05:58
Политика
Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса
Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
Lenta.ru 14:21
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Технологии
«ВКонтакте» запустила аналогичный TikTok сервис «Клипы»
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы", управлять которым можно с помощью жестов.
Экономика сегодня вчера в 03:30
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru 13:43
Наука
Российским ученым удалось реконструировать мозг динозавра
Петербургские палеонтологи создали первую подробную трехмерную виртуальную модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра Bissektipelta – травоядного динозавра.
Профиль 09:00
Здоровье
В Минздраве заявили о переломе ситуации с коронавирусом
Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Об этом заявил заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин.
News.ru 10:52
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
Авто
ГАЗ собирается выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8
«Группа ГАЗ» в комментарии изданию «Российская газета» уже опровергла появившиеся сообщения о создании «Волги» на базе Skoda Octavia A8.
RuNews24.ru 14:04
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Политика
В Италии готовят референдум по выходу из ЕС
Как рассказали авторы инициативы, у жителей Апеннин появилась возможность решить, стоит ли Италии двигаться в «одном поезде» с Европой.
RuNews24.ru 01:08
Здоровье
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект после роспуска своего лейбла
Музыкальный продюсер Максим Фадеев представил в Instagram нового артиста своего лейбла MALFA - певицу MÁYRUN.
Rambler News Service 11:05
Происшествия
В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку
Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53