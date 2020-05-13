Общество
Lenta.ruТрамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в стране.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Общество
ЕГЭ перенесли на более поздний срок
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 08:02
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк
Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru 09:24
Здоровье
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
Общество
Ксения Собчак отнесла Барнаул в тройку худших городов России
Известная телеведущая и политик Ксения Собчак отнесла Барнаул в тройку худших городов России.
Дни24 04:10
Общество
В Минстрое предложили увеличить число льготников по ЖКХ
Минстрой выдвинул инициативу изменить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи, снизив показатель с 22% до 15%.
Stolica58.ru 11:37
Гаджеты
Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов
Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов. В прошедшем квартале компания реализовала рекордно мало смартфонов Xperia.
Ferra 07:51
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Космос
В дальнем космосе произошел такой взрыв, что в его кратере может поместиться 15 спиральных галактик
По оценке австралийцев, в «кратере» взрыва диаметром под миллион световых лет уместится в ряд 15 галактик, подобных Млечному Пути.
Независимая газета вчера в 11:31
Здоровье
Все больше детей заражаются коронавирусом в Приморье
Итого, по состоянию на утро 14 мая, в Приморском крае выявлено 1057 случаев заражения коронавирусом, 307 пациентов выписаны после прохождения терапии, 12 больных умерли.
ИА Красная Весна 21:33
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана 19:21
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать похудевшего Ивана Урганта
RuNews24.ru 02:20
Общество
108 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 108 новых случаев коронавируной инфекции.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11 мая в 04:18
Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Происшествия
На Украине девушки пожарили сосиски на Вечном огне
РИА Новости 07:59
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал интерес «Милана» к Дзюбе
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба.
Metaratings 05:26
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости 22:11
Здоровье
В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия 03:19