Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в стране.

Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США

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Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 699

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