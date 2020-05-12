Общество
Lenta.ruТрамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в стране.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском 16:58
Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня вчера в 10:40
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 000 рублей.
Забайкальский рабочий 18:21
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия 20:30
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Наука
Обнаружилось, что определить пол динозавра по скелету невозможно
Результаты нового исследования ученых указывают на то, что определить пол древней рептилии по скелету практически невозможно.
Rusargument 15:55
Общество
Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа вчера в 15:27
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» хотят купить клуб в России
Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити» и ещё восемью клубами по всему миру, планирует приобрести футбольный клуб в России, сообщает Рейтинг Букмекеров.
Евро-футбол.ру 12:27
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Футбол
Клопп сделал выбор между Месси и Роналду
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.
Газета.Ru вчера в 11:50
Здоровье
Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19
Вакцина от коронавируса появится не раньше осени, и первыми ее должны получить люди из групп риска, а также те, чья работа связана с большим количеством контактов и опасностью заражения, заявила в интервью РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы "Шамир Асаф А Рофе", специалист по инфекционным болезням Галина Гольцман.
РИА Новости 21:00
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Космос
SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС
Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:33
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Шоу-бизнес
Сюткин зарабатывает на онлайн-поздравлениях в период самоизоляции
Музыкант рассказал об особенностях таких выступлений В недавнем интервью Валерий Сюткин поведал о работе звезд в период пандемии коронавируса.
WomanHit.ru 09:10
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Политика
В Кремле сообщили, что массового укрупнения регионов не будет
Слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа не является стартом кампании по массовому укрупнению российских регионов, заявил источник в администрации президента РФ Владимира Путина.
News.ru 20:35
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM вчера в 17:12
Футбол
UEFA не пойдет на сокращение отборочных раундов в еврокубках
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пока не принял никаких конкретных решений по поводу проведения отборочного раунда европейских кубков следующего сезона.
Ридус 11 мая в 15:30
Политика
Мнучин заявил о возможном обвале экономики США
Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
REGNUM 20:40
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс 04:41
Космос
Алексей Леонков предупредил о силовой атаке спутников SpaceX
Актуальные Новости 11:51