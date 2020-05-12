Общество

Lenta.ruLenta.ruТрамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в стране.
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Ордов оценил предложение Трампа по ставке ФРС старым армейским анекдотом

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Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 000 рублей.
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Общество

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Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
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По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
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Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
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Обнаружилось, что определить пол динозавра по скелету невозможно

Результаты нового исследования ученых указывают на то, что определить пол древней рептилии по скелету практически невозможно.
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Общество

Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе

Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
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Общество

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МордовМедиа вчера в 15:27
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» хотят купить клуб в России

Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити» и ещё восемью клубами по всему миру, планирует приобрести футбольный клуб в России, сообщает Рейтинг Букмекеров.
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Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
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Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
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Футбол

Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.
Газета.Ru вчера в 11:50
Здоровье

Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса появится не раньше осени, и первыми ее должны получить люди из групп риска, а также те, чья работа связана с большим количеством контактов и опасностью заражения, заявила в интервью РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы "Шамир Асаф А Рофе", специалист по инфекционным болезням Галина Гольцман.
РИА Новости 21:00
Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
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Космос

SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС

Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:33
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Политика

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UEFA не пойдет на сокращение отборочных раундов в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) пока не принял никаких конкретных решений по поводу проведения отборочного раунда европейских кубков следующего сезона.
Ридус 11 мая в 15:30
Политика

Мнучин заявил о возможном обвале экономики США

Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
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Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
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Алексей Леонков предупредил о силовой атаке спутников SpaceX

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