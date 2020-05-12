Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США. Об этом президент США рассказал во время встречи с губернаторами штатов Колорадо и Северной Дакоты. Политик уверен, что в стране необходимо ввести отрицательную процентную ставку.

Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США

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