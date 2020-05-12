Общество

Piter.tvPiter.tvТрамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США

Дональд Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США. Об этом президент США рассказал во время встречи с губернаторами штатов Колорадо и Северной Дакоты. Политик уверен, что в стране необходимо ввести отрицательную процентную ставку.
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Трамп вновь призвал ФРС ввести отрицательную базовую процентную ставку

Взгляд.рувчера в 19:22

Трамп заявил, что твердо убежден в необходимости введения ФРС отрицательной ставки

ТАССвчера в 18:37

Падение акций усугубляется заявлениями главы ФРС США

ИА Красная Веснавчера в 13:40

Трамп считает, что в США должна быть введена отрицательная процентная ставка

ПРАЙМвчера в 17:52

ФРС не рассматривает введение отрицательной ставки

РИА Новостивчера в 09:36

Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Газета.Ru12 мая в 12:26

Трамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки

RT на русском12 мая в 11:20
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Известия вчера в 20:30
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Здоровье

В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2

В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM вчера в 03:01
576
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
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Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
22
Политика

Китай намерен ввести ответные санкции против официальных лиц США

Китай выразил крайнее недовольство позицией США по вопросу причастности Пекина к распространению коронавируса и допускает ответные санкции в отношении отдельных лиц, организаций и официальных лиц.
Московский Комсомолец 01:51
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Кино

Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере

Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor вчера в 04:47
37
Политика

NYT настаивает на достоверности материала о коронавирусе в России

Медиакорпорация New York Times, издающая одноименную газету, настаивает на корректности публикации о статистике COVID-19 в России, заявила РИА Новости вице-президент компании по коммуникациям Дэниель Роудс.
РИА Новости вчера в 21:38
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Авто

Новый Genesis GV80 пользуется ажиотажным спросом

Паркетник Genesis GV80 стал первой внедорожной моделью бренда и необходимо признать, что автомобиль пользуется повышенным спросом.
Car.ru 00:48
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,5K
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
1K
Общество

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Политика

Мнучин заявил о возможном обвале экономики США

Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 20:40
14
Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
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Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
128
Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
18
Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы вчера в 22:24
7
Общество

В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.
РИА Новости 00:28
Общество

Действие цифровых рабочих пропусков автоматически продлили в Москве до 31 мая

Все цифровые пропуска, ранее оформленные для рабочих поездок по Москве и действовавшие до 11 мая включительно, были автоматически продлены до 31 мая.
ТАСС 11 мая в 17:08
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Здоровье

Врачи рассказали, как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом

Дерматологи из больницы Hospital Universitario de Mostoles в Мадриде и Hospital Plato в Барселоне в рамках работы с более 300 пациентами с COVID-19 выявили группы симптомов заболевания со стороны кожи.
Российская газета 01:51
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
5K
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
19
Политика

Три российских региона задумали объединить

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru вчера в 14:33
407
Общество

Ещё у 135 человек в Свердловской области подтвердили коронавирус

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 135 человек.
Уральский меридиан вчера в 03:39
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Общество

В Оренбуржье с коронавирусом госпитализирован глава Гая

Оренбург, 14 мая 2020, 08:53 — REGNUM В Оренбургской области глава Гайского городского округа Олег Папунин прошёл тестирование на коронавирус, получен положительный результат теста, сообщает телеграм-канал Пул№56.
REGNUM 01:53
Общество

Костромским девятиклассникам отменили ОГЭ

«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых», — говорится в сообщении ведомства.
ГТРК Кострома вчера в 07:56
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