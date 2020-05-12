Общество

Газета.RuГазета.RuТрамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter.
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Трамп вновь призвал ФРС ввести отрицательную базовую процентную ставку

Взгляд.рувчера в 19:22

Трамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки

RT на русском12 мая в 11:20

Трамп считает, что в США должна быть введена отрицательная процентная ставка

ПРАЙМвчера в 17:52

ФРС не рассматривает введение отрицательной ставки

РИА Новостивчера в 09:36

Ордов оценил предложение Трампа по ставке ФРС старым армейским анекдотом

Экономика сегоднявчера в 05:30

Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Газета.Ru12 мая в 12:26

Трамп заявил, что твердо убежден в необходимости введения ФРС отрицательной ставки

ТАССвчера в 18:37
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 12 мая в 10:41
3,5K
Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
1,1K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,4K
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
1,5K
Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
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Политика

Трамп счел возможным введение санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
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Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
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Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
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Общество

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
9
Общество

Большинство в России назвало самоизоляцию неподходящей для учёбы детей

Другие опасения родителей связаны с тем, что их дети не смогут поступить в желаемое учебное заведение (28%), столкнутся с переносом выпускных экзаменов (22%), не смогут найти работу после выпуска завершения учёбы (21%).
REGNUM 00:49
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Происшествия

В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело

REGNUM 01:21
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Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
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Шоу-бизнес

Третья жена Башарова рассказала, как он над ней измывался и даже душил

Вести.Ru вчера в 11:33
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.
РИА Новости 00:28
Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv вчера в 14:25
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Футбол

«Ман Сити» требует 50 млн евро за Сане. «Бавария» предлагает 40 млн

Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.
Sports.ru вчера в 17:04
Общество

Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей

Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
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Общество

В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Контракт был заключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд руб. Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн руб. 6711 единиц данного оборудования должно поступить в регионы страны.
Газета.Ru 01:18
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Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Газета.Ru 12 мая в 20:34
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Экономика

Госдума отложила обсуждение закона о новых правилах аренды

Госдума отложила на неделю вопрос о рассмотрении во втором чтении законопроекта, включающего в том числе нормы о продлении и расторжении некоторых договоров аренды недвижимости в 2020 году.
РИА Новости вчера в 07:09
232
Экономика

23 российские компании вошли в список крупнейших в мире

В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.
Коммерсантъ вчера в 12:29
Единоборства

Тейшейра техническим нокаутом победил Смита в главном бою дня UFC

Бразильский тяжеловес Гловер Тейшейра победил американца Энтони Смита техническим нокаутом в пятом раунде решением рефери на турнире промоушена UFC в американском Джексонвилле.
РБК 01:59
1
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
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Как работают Яндекс.Новости?
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