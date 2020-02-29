Политика
ИзвестияТрамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана. Об этом лидер страны заявил на пресс-конференции в Белом доме.
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Происшествия
С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию
Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
Здоровье
Рекомендации по питанию во время поста дали диетологи
Близится Великий пост, который является самым длительным в православном календаре.
Происшествия
Пострадавший рассказал об обстоятельствах происшествия в бане в Москве
Экономика
Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
Хоккей
Форвард ЦСКА Шалунов может перейти в «Чикаго»
Политика
Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий
Ранее заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук сообщил, что на базе телеканала UATV в 2020 году будет создан телеканал, вещание которого будет вестись исключительно на неподконтрольных Киеву территориях.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Футбол
Без Дзюбы «Зенит» не смог выиграть у «Локомотива»
Здоровье
Медики назвали 5 продуктов, которые вредят щитовидной железе
На функционировании органов ЖКТ негативно сказывается глютен. Что может привести к проблемам усвоения гормонов щитовидной железы.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Культура
В Москве в память о подвиге 6-й роты покажут музыкальный спектакль
В Москве сегодня, 29 февраля, в память о подвиге легендарной 6-й роты покажут музыкальный спектакль «Воины духа», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Хоккей
Драйзайтль первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ
Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль в первом периоде открыл счет в матче. Теперь на счету 24-летнего немецкого форварда 100 (38+62) очков.
Авто
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Единоборства
Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Политика
Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине
Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает телеканал CNN.
Политика
Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России
Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
Происшествия
В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.
Происшествия
В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Политика
В США рассчитали последствия ядерного удара по России
Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма
Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Происшествия
Сахалинских наркополицейских задержали за сбыт наркотиков
"По версии следствия, подозреваемые сбыли наркосодержащее вещество жителю областного центра", - говорится в сообщении ведомства.