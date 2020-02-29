Политика

ИзвестияИзвестияТрамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана. Об этом лидер страны заявил на пресс-конференции в Белом доме.
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Вывод войск США из Афганистана начнется немедленно — Трамп

Аргументы и Фактывчера в 16:05

Трамп: вывод войск США из Афганистана начнется незамедлительно

Московский Комсомолецвчера в 15:19

Трамп о выводе войск США из Афганистана: «Это начнется незамедлительно»

REGNUMвчера в 15:44

Трамп объявил о немедленном выводе войск США из Афганистана

Взгляд.рувчера в 14:59

Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется немедленно

ТАССвчера в 13:58

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск из Афганистана

Красная веснавчера в 16:04

Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно

РИА Новостивчера в 15:11
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
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С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
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Пострадавший рассказал об обстоятельствах происшествия в бане в Москве

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Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
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Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий

Ранее заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук сообщил, что на базе телеканала UATV в 2020 году будет создан телеканал, вещание которого будет вестись исключительно на неподконтрольных Киеву территориях.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
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В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
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Православные отмечают Прощеное воскресенье

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В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
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На функционировании органов ЖКТ негативно сказывается глютен. Что может привести к проблемам усвоения гормонов щитовидной железы.
NewInform 27 февраля в 05:37
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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В Москве в память о подвиге 6-й роты покажут музыкальный спектакль

В Москве сегодня, 29 февраля, в память о подвиге легендарной 6-й роты покажут музыкальный спектакль «Воины духа», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Хоккей

Драйзайтль первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль в первом периоде открыл счет в матче. Теперь на счету 24-летнего немецкого форварда 100 (38+62) очков.
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В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
TatCenter 27 февраля в 07:46
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
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Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM 28 февраля в 21:49
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
РБК 03:43
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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

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Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
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Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает телеканал CNN.
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Иран предложил Турции обсудить ситуацию в Идлибе без России

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России.
Lenta.ru вчера в 14:08
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
Взгляд.ру 02:17
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В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ

В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.
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В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
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В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
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Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
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Сахалинских наркополицейских задержали за сбыт наркотиков

"По версии следствия, подозреваемые сбыли наркосодержащее вещество жителю областного центра", - говорится в сообщении ведомства.
РЕН ТВ вчера в 21:03
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