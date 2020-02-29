Политика

ИзвестияИзвестияТрамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана. Об этом лидер страны заявил на пресс-конференции в Белом доме.
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Трамп: вывод войск США из Афганистана начнется незамедлительно

Московский Комсомолецвчера в 15:19

Вывод войск США из Афганистана начнется немедленно — Трамп

Аргументы и Фактывчера в 16:05

Трамп о выводе войск США из Афганистана: «Это начнется незамедлительно»

REGNUMвчера в 15:44

Трамп объявил о немедленном выводе войск США из Афганистана

Взгляд.рувчера в 14:59

Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется немедленно

ТАССвчера в 13:58

Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно

РИА Новостивчера в 15:11

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск из Афганистана

Красная веснавчера в 16:04
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском вчера в 04:37
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Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри.
РИА Новости вчера в 18:35
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском вчера в 07:30
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Фанаты «Райо Вальекано» снова оскорбляли Зозулю

Уркаинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля подвергся нападкам со стороны группы активных фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании.
Чемпионат 01:52
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Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация находится под контролем, заявил президент России Владимир Путин на совещании, прошедшем в воскресенье, 1 марта, в правительственном терминале аэропорта «Внуково».
Известия 02:48
Политика

Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.
RT на русском 02:01
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Экономика

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Газета.Ru 27 февраля в 12:22
Хоккей

СКА сыграет против «Витязя» в первом матче хоккейного Кубка Гагарина

Сегодня, 1 марта, питерский хоккейный клуб "СКА" проведёт свою первую встречу в рамках плей-офф Кубка Гагарина.
Online47.ru 00:48
Происшествия

Пострадавший в ДТП в Ульяновской области подросток направлен в Москву

ТАСС 01:36
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
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Врач назвал простые способы нормализовать низкое давление

Терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать низкое давление.
Политическая Экспертиза вчера в 04:16
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Ари: многие страны боятся Россию, мы знаем себе цену и не даём слабину

Футболист «Краснодара» Ари поделился мнением о влиянии президента России Владимира Путина на международный имидж страны.
RT на русском 28 февраля в 08:43
Общество

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта

Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта.
РБК 02:37
Авто

400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров

Из-за распространения электрокаров работы могут лишиться 400 тысяч жителей Германии.
Shraibikus News вчера в 02:23
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
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Роспотребнадзор призвал россиян максимально ограничить выезд за рубеж

Россиянам рекомендуется максимально ограничить поездки в другие страны, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском вчера в 04:45
Авто

В России начались продажи нового кроссовера Chery Tiggo 8

Как сообщает пресс-служба бренда, 1 марта текущего года стартовали официальные продажи семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 в максимальной комплектации PRESTIGE.
Тарантас Ньюс 00:13
Футбол

Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»

Российская газета вчера в 08:34
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25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Газета.Ru 02:07
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия 28 февраля в 10:24
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В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Газета.Ru вчера в 23:11
Транспорт

Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Известия вчера в 11:20
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Директор «Интера» опасается, что сезон Серии А не будет доигран

Директор «Интера» Джузеппе Маротта выразил опасение, что ситуация с коронавирусом может привести к ому, что чемпионат Италии не будет доигран.
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В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

ТАСС вчера в 15:12
Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
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Футбол

«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера

Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
ProstoProSport вчера в 15:12
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