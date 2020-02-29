Политика
ИзвестияТрамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана. Об этом лидер страны заявил на пресс-конференции в Белом доме.
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Политика
В ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik.
Армия и оружие
Армия Сирии закрыла воздушное пространство над Идлибом
Футбол
Тамбов — Рубин 0:0 (1-й тайм)
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Общество
Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Российский президент Владимир Путин прилетел в Псков, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Политика
Поклонская оценила ужесточение правил въезда в Россию для украинцев
С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспорту.
Единоборства
Описано состояние Александра Емельяненко перед приездом в Чечню
Тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев описал, в какой форме был Александр Емельяненко перед приездом в Чеченскую республику, где он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым.
Здоровье
Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.
Единоборства
Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Общество
В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
Музыка
Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Майя Донцова перенесла экстренную операцию
Звезда "Дома-2" Майя Донцова перенесла экстренную операцию Напомним, что в прошлом году в жизни Майи Донцовой случилось знаменательное событие: она вышла замуж.
Происшествия
В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В Иране в городе Бендер-Аббас жители попытались сжечь больницу, где, предположительно, находятся зараженные коронавирусом.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Шоу-бизнес
Элджей снял белые линзы ради обложки нового альбома
Новосибирский рэпер Алексей Узенюк, известный под сценическим псевдонимом Элджей, опубликовал фотографию, на которой запечатлен без белых линз.
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Игры
Авторы Nioh 2 представили тизер-трейлер демоверсии
Koei Tecmo и Team Ninja представили тизер-трейлер демоверсии Nioh 2.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Общество
После убийства Листьева его жена странно себя вела
Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, общался с женой Влада Листьева Альбиной после убийства и нашел ее поведение странным.
Футбол
Месси и Серхио Рамос войдут в историю. Интересная статистика класико
Главный гвардеец противостояния Серхио Рамос сегодня выйдет на поле в 44-й раз и станет третьим в истории футболистом, принявшим участие в 30 класико в чемпионате Испании.
Происшествия
В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ
В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Хоккей