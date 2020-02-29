Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана. Об этом лидер страны заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

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