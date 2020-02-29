Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон незамедлительно приступит к выводу американских войск из Афганистана. Об этом лидер страны заявил на пресс-конференции в Белом доме.
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Трамп: вывод войск США из Афганистана начнется незамедлительно

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