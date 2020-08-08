Смотрите также

Джиган и Самойлова тратят на виллу в Турции полмиллиона рублей в сутки

Десять жилых домов горят в Самаре

МИД РФ осудил расширение военного присутствия США в Польше

Ляйсан Утяшева назвала необходимую для жизни сумму

Хабаровск продолжает митинговать в поддержку арестованного губернатора

У побережья Хабаровского края пропало судно с людьми

В Германии пробудился подземный вулкан, молчавший 13 тыс. лет

Врач назвала полезные свойства пива

«Нафтогаз» поблагодарил США за угрозы «Северному потоку – 2»

Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии

Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом

Свидетель описал действия Ефремова, вышедшего из машины после аварии

Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20

В Курганской области в ДТП с автобусом и фурой пострадали 5 человек

На Украине заявили о скорой потере шансов вернуть Донбасс

Глава Пентагона заявил, что Китай не создаёт угрозы для США

Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам полеты бизнес-классом

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20

Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год ранее

«Ювентус» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Госдеп США признался в SMS-рассылке россиянам по поводу выборов

Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе

«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года