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Известия

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему российские власти не хотят его переизбрания. Об этом он заявил 7 августа на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице Белого дома в Twitter.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на этом посту — это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жёсткости по отношению к России, чем я.
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Взгляд.ру

Трамп заявил о нежелании России видеть его президентом США

Взгляд.ру20:54
Газета.Ru

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок

Газета.Ru20:39
РИА Новости

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

РИА Новости20:26
Комсомольская правда

Трамп заявил, что он – «последний, кого Россия хотела бы видеть» на посту президента США

Комсомольская правда21:16
Известия

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Известия20:59
РЕН ТВ

Трамп назвал свое переизбрание президентом «последним, чего хочет РФ»

РЕН ТВ20:35
ТАСС

Трамп назвал свое переизбрание «последним, чего хочет Россия»

ТАСС20:27

Древние ремесленники Аравии изготовляли рифленые метательные орудия

Наконечники копий и наконечники стрел, созданные 8000 лет назад на территории современного Йемена и Омана, были изготовлены с использованием рифления, процесса, впервые использованного в Северной Америке тысячи лет назад, но была разница.
Капитал странывчера в 14:04
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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МИД РФ осудил расширение военного присутствия США в Польше

«Считаем, что планы наращивания американского военного присутствия в Польше наносят серьезный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года», — подчеркнул Зайцев.
ФАНвчера в 14:43

Хабаровск продолжает митинговать в поддержку арестованного губернатора

Непогода не помешала жителям Хабаровска выйти очередной раз (более трёх недель протестов) на протестное шествие, которым хабаровчане выказывают поддержку арестованному губернатору Фургалу.
ИнфоСМИвчера в 22:22
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъ18:46
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Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

До принятия нового документа все иностранные лекарства, включенные в список важнейших лекарств, не участвовали в аукционах, если хотя бы два производителя из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) могли предложить их аналоги.
Общественная служба новостейвчера в 04:49
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