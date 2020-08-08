Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США
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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему российские власти не хотят его переизбрания. Об этом он заявил 7 августа на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице Белого дома в Twitter.В источнике
Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на этом посту — это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жёсткости по отношению к России, чем я.
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Трамп заявил, что он – «последний, кого Россия хотела бы видеть» на посту президента США
Комсомольская правда21:16