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РБК
РБК

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок. Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.В источнике
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Газета.Ru

Трамп: я последний человек, которого Россия хочет видеть на посту президента

Газета.Ru02:46
РБК

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

РБК22:02
Коммерсантъ

Трамп считает, что Россия не хочет его переизбрания

Коммерсантъ20:37
Интерфакс

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

Интерфакс20:43
ТАСС

Трамп считает, что его переизбрание - «последнее, чего хочет Россия»

ТАСС20:39
Известия

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Известия20:59
РИА Новости

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

РИА Новости20:26

Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.
КП - Крым6 августа в 11:26
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