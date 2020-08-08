Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок. Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.В источнике
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