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РБК
РБК

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок. Об этом американский лидер сказал во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Они говорят о Трампе и России. Что касается России, поверьте, они хотели бы, чтобы я проиграл на этих выборах.
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РБК

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

РБК22:02
Lenta.ru

Трамп отказался верить в желание России его победы на выборах

Lenta.ru21:02
ТАСС

Трамп считает, что в России не желают его переизбрания на второй срок

ТАСС5 августа в 10:03
Газета.Ru

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

Газета.Ru5 августа в 14:02
Инфорос

Трамп полагает, что в России не желают его переизбрания на второй срок

Инфорос5 августа в 11:04
ИА Красная Весна

Трамп считает, что в России не хотят видеть его президентом во второй раз

ИА Красная Весна5 августа в 10:37
РИА Новости

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

РИА Новости20:26

Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России

Министр транспорта России Евгений Дитрих допустил возможное повышение ограничения скорости на бесплатных трассах до 150 км/ч, но только на тех, которые относятся к высокой технической категории.
Газета.Ruвчера в 11:32
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ruвчера в 05:52
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
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