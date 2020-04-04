Энергетика
Газета.RuТрамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.
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Комментарии
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями.
Происшествия
Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух
Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
Общество
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".
Наука
У кошек в Ухане обнаружили антитела к коронавирусу
Ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета выявили у 15 процентов исследованных ими кошек в Ухане антитела к коронавирусной инфекции.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Экономика
Правительство России обсуждает вопрос прямой поддержки малого бизнеса
Правительство России обсуждает вопрос прямой поддержки малого бизнеса, но эти меры очень дорогие.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Религия
Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Общество
Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом
Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Политика
Трамп уволил генинспектора, инициировавшего против него импичмент
Президент США Дональд Трамп сообщил в Конгресс, что генеральный инспектор разведывательных служб страны Майкл Аткинсон будет уволен.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Происшествия
В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын
В американском штате Мэриленд во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди сенатора Роберта Кеннеди, и ее восьмилетний сын.
Общество
Глеб Никитин расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома
Глава региона расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции.
Происшествия
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Утвержден порядок оказания помощи гражданам РФ, находящимся за рубежом
Правительство утвердило порядок оказания помощи российским гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможность самостоятельно вернуться в Россию из-за ситуации в мире с коронавирусом.
Здоровье
Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших
У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Шоу-бизнес
Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео
Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.