Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.

Трамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу

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