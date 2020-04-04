Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТрамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
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«Стала дешевле воды»: Трамп высказался о сокращении добычи нефти

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