Энергетика
Lenta.ruТрамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
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«Рынок заставит их остановиться»: Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией
Комсомольская правдавчера в 00:30
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