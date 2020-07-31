Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил о нежелании переноса выборов

Ранее предвыборный штаб Трампа сообщил, что его твит о возможном переносе выборов президента США был риторическим. Представитель штаба Трампа Хоган Гидли пояснил, что «президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что всё голосование должно проходить по почте».
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Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США

ТАССвчера в 18:55

Трамп против голосования по почте из-за иностранного вмешательства

Интерфаксвчера в 19:16

Трамп поменял позицию по поводу переноса выборов президента США

РБКвчера в 19:09

Дональд Трамп утверждает, что не хочет переносить президентские выборы, которые назначены на ноябрь этого года

Эхо Москвы02:32

Трамп пояснил свои слова о переносе президентских выборов в США

Известиявчера в 18:49

Трамп передумал и больше не хочет переноса намеченных на ноябрь выборов в США

Газета.Ruвчера в 18:34

Трамп заявил о нежелании переноса выборов президента

РИА Новостивчера в 18:28
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Экономика

Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса

Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
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Футбол

Президент «Динамо» представил Луческу футболистам

Газета.Ru вчера в 18:05
Общество

Сенат США обвинил аукционные дома в продаже картин братьям Ротенбергам

НТВ 29 июля в 17:38
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Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Число жертв ДТП в Крыму выросло до девяти, мужчина скончался в больнице Симферополя. Об этом сообщили 31 июля в Минздраве региона.
Известия 02:23
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 11:43
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Религия

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия вчера в 19:29
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Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости вчера в 18:39
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Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
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Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое

Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости вчера в 20:13
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Технологии

Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3

BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.
REGNUM 01:22
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Политика

Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
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Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
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Общество

Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ведомости 02:08
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
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Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
40
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Кино

Лука Гуаданьино снимет фильм о знаменитом голливудском сутенере

Гуаданьино расскажет правдивую историю о Боуэрсе, с 1940 по 1980-е годы владевшем борделем, который, по его словам, посетили десятки знаменитостей.
РИА Новости вчера в 14:59
Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru вчера в 17:40
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Общество

ФБК утверждает, что обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее 125 млн руб

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил у родителей нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее ста двадцати пяти миллионов рублей.
Эхо Москвы вчера в 10:33
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Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК вчера в 10:11
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса

Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России.
НИА Нижний Новгород 02:08
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Футбол

«Зенит» отреагировал мемом на слухи о конфликте в команде

«Зенит» на своей странице в Twitter выложил мем об инсайдерах с мальчиком и горящим домом на фоне слухов о конфликте в команде.
78.ru 01:11
Армия и оружие

На Донбассе умерли трое оккупантов

На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su вчера в 13:20
Религия

31 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам

Вести.Ru вчера в 23:18
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