Политика
RT на русскомТрамп заявил о нежелании переноса выборов
Ранее предвыборный штаб Трампа сообщил, что его твит о возможном переносе выборов президента США был риторическим. Представитель штаба Трампа Хоган Гидли пояснил, что «президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что всё голосование должно проходить по почте».
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Экономика
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48
Футбол
Президент «Динамо» представил Луческу футболистам
Газета.Ru вчера в 18:05
Общество
Сенат США обвинил аукционные дома в продаже картин братьям Ротенбергам
НТВ 29 июля в 17:38
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Число жертв ДТП в Крыму выросло до девяти, мужчина скончался в больнице Симферополя. Об этом сообщили 31 июля в Минздраве региона.
Известия 02:23
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 11:43
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия вчера в 19:29
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости вчера в 18:39
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое
Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости вчера в 20:13
Технологии
Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3
BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.
REGNUM 01:22
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Общество
Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат
Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ведомости 02:08
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Кино
Лука Гуаданьино снимет фильм о знаменитом голливудском сутенере
Гуаданьино расскажет правдивую историю о Боуэрсе, с 1940 по 1980-е годы владевшем борделем, который, по его словам, посетили десятки знаменитостей.
РИА Новости вчера в 14:59
Космос
Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура
Газета.Ru вчера в 17:40
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество
ФБК утверждает, что обнаружил у родителей Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее 125 млн руб
Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил у родителей нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева дом и квартиру в Москве стоимостью не менее ста двадцати пяти миллионов рублей.
Эхо Москвы вчера в 10:33
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК вчера в 10:11
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса
Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России.
НИА Нижний Новгород 02:08
Футбол
«Зенит» отреагировал мемом на слухи о конфликте в команде
«Зенит» на своей странице в Twitter выложил мем об инсайдерах с мальчиком и горящим домом на фоне слухов о конфликте в команде.
78.ru 01:11
Армия и оружие
На Донбассе умерли трое оккупантов
На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su вчера в 13:20
Религия
31 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам
Вести.Ru вчера в 23:18