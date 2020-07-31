Я не хочу задержки. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат.

Президент США Дональд Трамп снова высказался по поводу предстоящих выборов главы государства. "То, что произойдет в ноябре - это будет бардак", - сказал хозяин Белого дома, отвечая на вопросы журналистов в администрации. Ранее Трамп предложил перенести выборы, чтобы избежать голосования по почте.

Трамп назвал «бардаком» голосование по почте на выборах президента США

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