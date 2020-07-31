Политика
RT на русскомТрамп заявил о нежелании переноса выборов
Ранее предвыборный штаб Трампа сообщил, что его твит о возможном переносе выборов президента США был риторическим. Представитель штаба Трампа Хоган Гидли пояснил, что «президент лишь поднимает вопрос о хаосе, который создали демократы, настаивая, что всё голосование должно проходить по почте».
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп признался, что не желает переноса президентских выборов в США
Комсомольская правдавчера в 20:39
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Политика
Трамп предложил перенести президентские выборы в США
В серии твитов Трамп написал, что ”всеобщее голосование по почте” сделает выборы в ноябре ”самыми неточными и фальсифицированными в истории”, и это станет ”серьезным позором для США”.
Вестник Кавказа вчера в 22:00
Политика
США ввели новые санкции против военных программ Ирана
США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК вчера в 19:46
Общество
В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID-19
В Москве за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 695 человек, сообщает столичный оперативный штаб в Telegram.
РБК 03:45
Происшествия
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
RT на русском 02:39
Игры
Xbox сообщила название второго дополнения для The Outer Worlds
Вашингтон, 31 июля 2020, 10:48 — REGNUM В официальном блоге Xbox было опубликовано название второго сюжетного дополнения для игры The Outer Worlds.
REGNUM 03:48
Общество
В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса
Всего на территории Республики Крым заболели коронавирусом 1204 человека, выздоровели – 912.
Вести.Севастополь 02:52
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe вчера в 08:12
Финансы
Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс евро поднялся до 87,24 рубля на открытии Московской биржи. Выше отметки в 87 рублей показатель поднялся впервые с 1 апреля.
BFM.ru 03:06
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Футбол
Тренер «Динамо» Новиков рассказал о трансферных планах клуба
Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о трансферных планах команды.
РИА Новости 03:40
Экономика
Раскрыты главные ошибки начинающих предпринимателей
Начинающие предприниматели часто тратят первые доходы на личные нужды, что впоследствии вынуждает их брать кредиты на закрытие кассовых разрывов и приводит к разорению.
Lenta.ru вчера в 22:11
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Inc-news.ru 00:49
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
Lenta.ru вчера в 07:18
Интернет
Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров
Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
Говорит Москва 00:52
Происшествия
Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов, заявили в пятницу в столичном управлении СК РФ.
РИА Новости 04:01
Армия и оружие
Обозреватель Sina рассказал, почему бомбардировщики создают только в РФ, КНР и США
Россия, Китай и США занимаются производством стратегических бомбардировщиков. Однако другие страны мира не развивают этот вид авиации.
Политическая Экспертиза 03:44
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
В Москве оштрафовали шесть тысяч магазинов за нарушение масочного режима
Более 6 тысяч магазинов оштрафовано в Москве на 300 миллионов рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.
РИА Новости 04:06
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Общество
В Татарстане за сутки выявлено 35 случаев коронавируса
По данным оперативного штаба Татарстана, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 35 новых случая заражения коронавирусом.
Новый Век вчера в 04:12
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45
Политика
Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии
Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
Путешествия
Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
Происшествия
Прокурор попросил для экс-главы Удмуртии 13 лет строгого режима
Гособвинение считает, что обвиняемому в получении взятки экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву необходимо назначить наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, сообщил представитель обвинения Дмитрий Походин.
Интерфакс 04:01
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Кино
Netflix выпустит сериал по мотивам игр Splinter Cell
Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить сериал в жанре аниме по мотивам известных стелс-экшен-игр Splinter Cell, сообщает издание Variety.
Life.ru вчера в 22:43