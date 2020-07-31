Политика

РБКРБКТрамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
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Дональд Трамп
Я не хочу задержки. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат.
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