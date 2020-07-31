Политика
РБКТрамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
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Я не хочу задержки. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 18:55
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Вечерняя Москва 10:28
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Известия 19:35
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
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В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
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