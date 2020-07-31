Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил о нежелании переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
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Дональд Трамп
Я не хочу задержки. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 18:55

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