Политика

РБКРБКТрамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
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Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США

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Трамп пояснил свои слова о переносе президентских выборов в США

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Дональд Трамп просит о поддержке переноса даты выборов президента

Ёлдаш09:32
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Вести.Ru 15:43
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Политика

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Утро.ru 14:13
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Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жаркая погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Космос

Американцы запустили в космос минителескоп на деформируемых зеркалах с невероятной чёткостью изображения

Недавно с борта Международной космической станции был запущен миниатюрный спутник с необычным телескопом.
3DNews вчера в 01:48
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом

Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
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Общество

Ванинский порт прокомментировал слова Дегтярева о грейферной перевалке

В сообщении указано (есть в распоряжении «Ведомостей»), что Дегтярев назвал грейферный способ перевалки угля «липой» или «дедовским способом», что является «неуважительным как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов России, использующих грейферы».
Ведомости вчера в 23:05
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Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru 17:40
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
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Происшествия

На Сахалине за шесть месяцев насчитали меньше ДТП, чем годом ранее

За первые шесть месяцев 2020 года произошло 230 дорожно-транспортных происшествий, в которых 27 человек погибло, а 294 получили травмы.
Сахалин.Инфо вчера в 23:22
Политика

БелТА: В Белоруссии задержали 33 бойца ЧВК Вагнер

В Белоруссию прибыли 200 бойцов частной военной компании "Вагнер", 33 из них задержаны.
МонаВиста 07:10
Космос

Найдены останки разрушенного звездного скопления на краю Млечного Пути

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Политика

Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM 06:41
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Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Lenta.ru 18:09
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Кино

Культовый аниме «Призрак в доспехах» переиздадут в 4K Ultra HD

Новое издание выйдет на Blu-ray в 4K Ultra HD с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos.
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Наука

В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru вчера в 13:33
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

CT news 04:17
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

В нижней палате парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России (ПФР) на август.
Live24 07:13
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Происшествия

Водовод времен Карафуто нашли при ремонтных работах в Яблочном

Водовод времен Карафуто нашли при ремонтных работах в селе Яблочном Холмского района.
АСТВ 19:50
Политика

Байден согласится баллотироваться на пост президента США 20 августа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден объявит о своем согласии стать кандидатом от Демократической партии на пост президента США 20 августа.
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Космос

Последний спутник китайской навигационный системы BeiDou приступил к работе

Пекин, 30 июля 2020, 05:56 — REGNUM Последний и 55-й по счету спутник китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) приступил к работе в рамках группировки после проведения орбитального тестирования, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 22:56
Происшествия

Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста

РИА Новости вчера в 23:39
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Политика

США ввели новые санкции против военных программ Ирана

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК 19:46
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru вчера в 07:00
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
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Космос

Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
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Шоу-бизнес

Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения

Американский рэп-исполнитель Колсон Бэйкер, более известный под своим творческим псевдонимом Mcahine Gun Kelly, подтвердил фанатские догадки о его отношениях с актрисой Меган Фокс.
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Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

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