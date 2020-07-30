Политика

РБКРБКТрамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
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Трамп пояснил свои слова о переносе президентских выборов в США

Известия18:49

В штабе Трампа прокомментировали его твит о возможном переносе выборов

RT на русском11:17

Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США

РБК18:31

Трамп объяснил свои слова о переносе голосования

РИА Новости18:28

Трамп заявил, что не желает переноса президентских выборов в США

ТАСС18:07

СМИ: Сорос спонсировал окружных прокуроров и манифестантов в США против федералов

Российская газета16:22

Трамп передумал и больше не хочет переноса намеченных на ноябрь выборов в США

Газета.Ru18:34
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Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
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Политика

Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA.
РИА Новости 16:27
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Футбол

«Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS, сообщают СМИ

"Манчестер Сити" давал ложные показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об исключении команды из еврокубков, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Газета.Ru 17:50
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

RT на русском 16:22
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Политика

США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года

Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана.
Деловое.ТВ 12:45
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Шоу-бизнес

Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения

Американский рэп-исполнитель Колсон Бэйкер, более известный под своим творческим псевдонимом Mcahine Gun Kelly, подтвердил фанатские догадки о его отношениях с актрисой Меган Фокс.
CT news 18:15
2
Происшествия

В расчленении рэпера Энди Картрайта участвовала его теща

Lenta.ru 08:02
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Музыка

Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году

Музыканты из Hurts уже были в Иркутске с концертом в 2018 году. Тогда ребята посетили Байкал, о чем рассказали на своей странице в соцсетях.
Evo-rus.com 07:40
4
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 13:41
17
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Футбол

«Зенит» в шутку отреагировал на слухи о конфликтах в клубе

Пресс-служба "Зенита" в шутливой форме отреагировала на слухи, связанные с командой.
Soccer.ru 18:47
Происшествия

Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа

Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа.
ZAB.RU 07:11
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Общество

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости 28 июля в 07:32
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Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
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Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru 17:40
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Политика

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "бомбящих всех самолетах" вызывало недоумение пользователей Сети.
РИА Новости 18:01
Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил об уходе нападающего Гайча в ЦСКА

Газета.Ru 13:10
Шоу-бизнес

Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома

Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru 03:42
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Шоу-бизнес

Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала

ФАН вчера в 02:42
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.
RT на русском 11:47
Энергетика

Названы последствия прогнозов ОПЕК о конце нефтяной эры для России

Прогнозы ОПЕК по поводу окончания нефтяной эры носят общий характер и не основываются на каких-либо точных расчетах или исследованиях, отметил эксперт.
Экономика сегодня 12:04
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Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
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Футбол

Никола Влашич подорожал на 4,5 млн евро, больше всех в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подорожал в РПЛ сильнее всех и теперь делит вторую строчку в рейтинге самых дорогих футболистов с Марио Фернандесом (оба – 22 млн евро).
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Технологии

Американский производитель процессоров получит от Huawei $1,8 млрд

1,8 млрд долларов в результате мирового соглашения выплатит американской Qualcomm китайская Huawei, сообщила 30 июля в квартальном отчете пресс-служба американской компании.
ИА Красная Весна 16:22
Политика

В Турции открыли для православных монастырь Сумела в Трабзоне

В Турции в провинции Трабзон 15 августа пройдет первая после реставрации литургия в монастыре IV века Панагия Сумела.
Российская газета вчера в 09:56
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Игры

Никто из критиков не дал Hellpoint больше 70 баллов

Средний балл РС-версии на Metacritic — 62, а вариант для PlayStation 4 оценили чуть лучше — 64.
Игромания.ру 13:47
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