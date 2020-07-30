Политика
РБКТрамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
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СМИ: Сорос спонсировал окружных прокуроров и манифестантов в США против федералов
Российская газета16:22
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Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA.
РИА Новости 16:27
Футбол
«Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS, сообщают СМИ
"Манчестер Сити" давал ложные показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об исключении команды из еврокубков, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Газета.Ru 17:50
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
RT на русском 16:22
Политика
США полностью выведут войска из Афганистана к маю 2021 года
Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса назвал сроки вывода национальных войск из Афганистана.
Деловое.ТВ 12:45
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения
Американский рэп-исполнитель Колсон Бэйкер, более известный под своим творческим псевдонимом Mcahine Gun Kelly, подтвердил фанатские догадки о его отношениях с актрисой Меган Фокс.
CT news 18:15
Музыка
Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году
Музыканты из Hurts уже были в Иркутске с концертом в 2018 году. Тогда ребята посетили Байкал, о чем рассказали на своей странице в соцсетях.
Evo-rus.com 07:40
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 13:41
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Футбол
«Зенит» в шутку отреагировал на слухи о конфликтах в клубе
Пресс-служба "Зенита" в шутливой форме отреагировала на слухи, связанные с командой.
Soccer.ru 18:47
Происшествия
Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа
Электроснабжение в центре Читы восстановят в течение часа.
ZAB.RU 07:11
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости 28 июля в 07:32
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Политика
Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети
Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "бомбящих всех самолетах" вызывало недоумение пользователей Сети.
РИА Новости 18:01
Шоу-бизнес
Яна Поплавская забрала новорожденного внука из роддома
Актриса и телеведущая Яна Поплавская несколькими днями ранее сообщила потрясающие новости - у неё родился внук.
Bimru.ru 03:42
Шоу-бизнес
Аверин выстрелом ранил Жигунова на съемках сериала
ФАН вчера в 02:42
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.
RT на русском 11:47
Энергетика
Названы последствия прогнозов ОПЕК о конце нефтяной эры для России
Прогнозы ОПЕК по поводу окончания нефтяной эры носят общий характер и не основываются на каких-либо точных расчетах или исследованиях, отметил эксперт.
Экономика сегодня 12:04
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Футбол
Никола Влашич подорожал на 4,5 млн евро, больше всех в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подорожал в РПЛ сильнее всех и теперь делит вторую строчку в рейтинге самых дорогих футболистов с Марио Фернандесом (оба – 22 млн евро).
ProstoProSport 10:36
Технологии
Американский производитель процессоров получит от Huawei $1,8 млрд
1,8 млрд долларов в результате мирового соглашения выплатит американской Qualcomm китайская Huawei, сообщила 30 июля в квартальном отчете пресс-служба американской компании.
ИА Красная Весна 16:22
Политика
В Турции открыли для православных монастырь Сумела в Трабзоне
В Турции в провинции Трабзон 15 августа пройдет первая после реставрации литургия в монастыре IV века Панагия Сумела.
Российская газета вчера в 09:56
Игры
Никто из критиков не дал Hellpoint больше 70 баллов
Средний балл РС-версии на Metacritic — 62, а вариант для PlayStation 4 оценили чуть лучше — 64.
Игромания.ру 13:47