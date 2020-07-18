Коронавирус
ИзвестияТрамп заявил о нежелании рекомендовать американцам носить маски
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен заставлять американцев носить медицинские маски. Об этом он заявил в пятницу, 17 июля, в интервью телеканалу Fox News. Полная версия интервью выйдет на канале в воскресенье.
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Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода... И я также не соглашаюсь с заявлениями относительно того, что, если бы все носили маски, все это просто исчезло бы.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 21:59
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