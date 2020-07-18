Коронавирус
ИзвестияТрамп заявил о нежелании рекомендовать американцам носить маски
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен заставлять американцев носить медицинские маски. Об этом он заявил в пятницу, 17 июля, в интервью телеканалу Fox News. Полная версия интервью выйдет на канале в воскресенье.
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Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода... И я также не соглашаюсь с заявлениями относительно того, что, если бы все носили маски, все это просто исчезло бы.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 21:59
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Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Пятый канал вчера в 12:06
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Человек вместо маленькой упаковки чипсов, съест мешок сладких фруктов и в итоге разжиреет, поскольку фруктоза вся идет в живот», — говорит диетолог.
Evo-rus.com вчера в 06:36
Общество
В Екатеринбурге под окнами правительства устроили незаконную вечеринку
Екатеринбург, 18 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Екатеринбурге на площади у Театра драмы прошла незаконная вечеринка.
REGNUM 01:36
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Общество
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 вчера в 02:11
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама вечером в четверг, 16 июля.
Известия вчера в 19:47
Наука
Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов
Комары вида Aedes aegypti являются распространителями таких заболеваний, как вирус Зика, желтая лихорадка, чикунгунья, денге.
Evo-rus.com вчера в 02:49
Политика
Депутат Рады назвал способ спасения Украины
Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
REGNUM 00:35
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Происшествия
В Екатеринбурге 40 человек эвакуировали из-за пожара в магазине
В Екатеринбурге произошел пожар в магазине, из примыкающего к нему жилого дома эвакуировали 40 человек, в том числе семь детей.
РБК 01:45
Происшествия
В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах в Московской области.
ТАСС 00:06
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ вчера в 03:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Evo-rus.com вчера в 01:08
Автоспорт
Валттери Боттас: Хорошее начало уик-энда
Валттери Боттас показал второе время на мокрой трассе во второй сессии свободных заездов Гран При Венгрии.
F1news.ru вчера в 12:30
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне
Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
Известия вчера в 13:46
Транспорт
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб
Невские Новости вчера в 18:18
Здоровье
Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа вчера в 08:45
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 21:35
Футбол
Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия вчера в 13:46
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
Футбол
ФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса.
Известия 16 июля в 11:20
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны
Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».
ИА Красная Весна 16 июля в 06:11