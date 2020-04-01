Напомним, в понедельник утром цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Трамп предложил России и Саудовской Аравии договориться по нефти

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