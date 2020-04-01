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Взгляд.руТрамп предложил России и Саудовской Аравии договориться по нефти
Напомним, в понедельник утром цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.
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Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией
Lenta.ru31 марта в 19:47
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
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