Общество

Взгляд.руВзгляд.руТрамп предложил России и Саудовской Аравии договориться по нефти

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Напомним, в понедельник утром цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года. В тот же день президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.
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Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
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Общество

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РБК вчера в 19:12
Политика

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Газета.Ru вчера в 02:43
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

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Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
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Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

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Газета.Ru вчера в 08:53
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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
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Китай намерен закупить нефть для своих стратегических запасов после того, как цены на черное золото резко упали.
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Создание системы спецпропусков в Подмосковье завершится к 6 апреля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершена разработка специальной системы спецпропусков для жителей области, по которым можно будет покидать изоляцию.
VSE42.RU вчера в 22:20
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Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Отмечается, что Крым и Севастополь указом президента РФ Владимира Путина вошли в перечень приграничных регионов, в которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землёй на правах собственности.
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Введение новых ограничительных мер в Саратове перенесли на два дня

Введение новых ограничительных мер в Саратове перенесли на два дня Объявление о введении в Саратовской области пропускного режима со 2 апреля привело к коллапсу работы районных администраций.
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Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

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Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов

В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Коммерсантъ вчера в 14:55
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