Политика
RT на русскомТрамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Белом доме.
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Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Комсомольская правдавчера в 17:44
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 23 июня в 12:26
Технологии
В даркнет попали данные нескольких миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе Telegram пояснили, что подобные базы данных, как правило, содержат соответствия «номер телефона – идентификатор пользователя в Telegram», передаёт РБК.
Аргументы и Факты вчера в 03:14
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН вчера в 09:07
Космос
Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
"На Марсе доза радиации в 1,5 раза меньше, чем на Луне, но и на Марсе, и на Луне есть галактическое космическое излучение, которое пагубным образом влияет на здоровье человека", — пояснил ученый.
РИА Новости вчера в 22:00
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полёты
«Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.
REGNUM вчера в 23:27
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
Технологии
Италия и Украина вышли из российского космического проекта
VSE42.RU 23 июня в 22:53
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
Авто
Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru 23 июня в 09:16
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Компания Valve изменила ценовую политику на Battle Pass 2020. Отмечается, что изменения относится к региону России.
CT news вчера в 23:08
Политика
Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском вчера в 12:16
Общество
Елена Летучая рассказала, как россиян могут обманывать с помощью ГОСТ
Телеканал 360° вчера в 22:52
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
iReactor 23 июня в 10:28
Армия и оружие
Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия
Известия вчера в 15:48
Общество
Акция «Лучи Победы» прошла по всей России
Вести.Ru вчера в 20:15
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Общество
В Екатеринбурге от коронавируса умер известный хирург Юрий Мансуров
Врач-хирург высшей категории Юрий Мансуров, работавший в ОКБ №1 Екатеринбурга, скончался на 55-м году жизни в реанимации ГКБ №40.
Уральский меридиан вчера в 23:22
Происшествия
Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса
На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 22:10
Футбол
Президент «Лиона»: «Роналду больше не выглядит одним из лучших»
Хоть Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших игроков в настоящий момент.
Soccer.ru вчера в 23:39
Общество
Бывший чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером
Говорит Москва вчера в 11:07
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал важным заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить.
RT на русском вчера в 10:53