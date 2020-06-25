Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Белом доме.
Читать в источнике
Комментировать180

Подробнее о событии

Трамп: часть войск США будут переброшены из Германии в Польшу

Политическая Экспертизавчера в 21:50

Трамп заявил, что США перебросят часть войск из Германии в Польшу

ТАССвчера в 17:18

Трамп назвал сигналом для России переброску американских войск в Польшу

Известиявчера в 17:22

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Комсомольская правдавчера в 17:44

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

RT на русскомвчера в 16:33

Трамп рассказал о намерении США поладить с Россией

Lenta.ruвчера в 17:55

Дуда попросил Трампа не выводить военных из Европы

РИА Новостивчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
Гаджеты

Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 23 июня в 12:26
11
Технологии

В даркнет попали данные нескольких миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе Telegram пояснили, что подобные базы данных, как правило, содержат соответствия «номер телефона – идентификатор пользователя в Telegram», передаёт РБК.
Аргументы и Факты вчера в 03:14
538
Общество

ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет

«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН вчера в 09:07
223
Космос

Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

"На Марсе доза радиации в 1,5 раза меньше, чем на Луне, но и на Марсе, и на Луне есть галактическое космическое излучение, которое пагубным образом влияет на здоровье человека", — пояснил ученый.
РИА Новости вчера в 22:00
1
Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

«Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учётом договорённостей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации», — сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.
REGNUM вчера в 23:27
33
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
2,9K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
778
Общество

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

РБК вчера в 20:46
4
Технологии

Италия и Украина вышли из российского космического проекта

VSE42.RU 23 июня в 22:53
27
Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
155
Авто

Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini

Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru 23 июня в 09:16
Киберспорт

Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России

Компания Valve изменила ценовую политику на Battle Pass 2020. Отмечается, что изменения относится к региону России.
CT news вчера в 23:08
Политика

Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском вчера в 12:16
1,1K
Общество

Елена Летучая рассказала, как россиян могут обманывать с помощью ГОСТ

Телеканал 360° вчера в 22:52
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
62
Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
287
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
39
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
430
Кино

Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах

iReactor 23 июня в 10:28
10
Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

Известия вчера в 15:48
100
Общество

Акция «Лучи Победы» прошла по всей России

Вести.Ru вчера в 20:15
5
Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
144
Политика

Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
2
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
6,9K
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Общество

В Екатеринбурге от коронавируса умер известный хирург Юрий Мансуров

Врач-хирург высшей категории Юрий Мансуров, работавший в ОКБ №1 Екатеринбурга, скончался на 55-м году жизни в реанимации ГКБ №40.
Уральский меридиан вчера в 23:22
4
Происшествия

Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса

На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 22:10
2
Футбол

Президент «Лиона»: «Роналду больше не выглядит одним из лучших»

Хоть Криштиану Роналду больше не выглядит одним из лучших игроков в настоящий момент.
Soccer.ru вчера в 23:39
Общество

Бывший чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером

Говорит Москва вчера в 11:07
49
Политика

Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал важным заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить.
RT на русском вчера в 10:53
60
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное