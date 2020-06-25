Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Белом доме.

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

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