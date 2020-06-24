Политика
РИА НовостиСША направят дополнительные войска в Польшу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны.
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Кино
Вышел трейлер нового мультфильма о Супермене
ИА Красная Весна 12:36
Общество
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 12 пациентов. У них у была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 15:55
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Гоча Гогричиани перешел в ЦСКА
Полузащитник молодежки ФК «Ростов» Гоча Гогричиани подписал контракт с московским клубом ЦСКА, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 09:47
Игры
Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц
Что касается Steam, главного конкурента Epic Games Store, то к концу 2019 года магазин Valve достиг 95 млн активных пользователей в месяц, а в начале 2020-го — 24,5 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
Экономика
Власти Москвы заявили о превышении докризисных показателей деловой активности
После смягчения ограничений деловая и потребительская активность в Москве восстановилась и продолжает расти, заявил в среду, 24 июня, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Известия 09:28
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец 07:21
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Политика
Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией
«Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.
РБК 19:02
Путешествия
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ 18:14
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Футбол
«Сельта» в гостях обыграла «Реал Сосьедад». Смолов получил карточку
В матче 31-го тура испанской Примеры «Сельта» одержала победу над «Реалом Сосьедад».
Чемпионат 15:25
Политика
США могут ввести новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых пошлин на европейские товары общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом по вопросу субсидирования авиакомпаний.
Росбалт 17:20
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Экономика
МВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
Армия и оружие
Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади
Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости 05:24
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
Происшествия
В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель
В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Политика
Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки
В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.
Московский Комсомолец 19:02
Общество
В Olympus отказались от производства фотоаппаратов
Как стало известно, компания Olympus продала свое подразделение, которое занимается выпуском фототехники и цифровых диктофонов.
Astera 13:09
Хоккей
«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше
Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».
Чемпионат вчера в 12:35
Финансы
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Общество
В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа
Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.
RT на русском 18:58