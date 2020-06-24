Политика
RT на русскомТрамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Белом доме.
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Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
Общество
Нацбезопасности Египта угрожают воздушные змеи
Воздушные змеи стали пользоваться особой популярностью у египтян с этой весны: каждый вечер в небе пестрят сотни змеев, запускаемых скучающими во время самоизоляции по коронавирусу COVID-19 энтузиастами.
Вести.Ru 15:43
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 06:58
Футбол
16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины
В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру 15:49
Футбол
Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 3:0
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль стал главным героем матча с «Шеффилд Юнайтед» в рамках Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 14:42
Культура
Джордж Мартин хочет закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году
Джордж Мартин хочет закончить работу над ожидаемой фанатами книгой «Ветра зимы», относящейся к серии «Песня льда и пламени», в следующем году.
Дни24 11:54
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
Происшествия
В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка
Российская газета 10:10
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
Здоровье
Как Южная Корея побеждает коронавирус
22 июня Южная Корея впервые с 25 мая зарегистрировала менее 20 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
Свободная Пресса 01:28
Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
RT на русском 10:53
Космос
Китай представил конкурента навигационной системы GPS
Э Вести вчера в 07:19
Происшествия
В Махачкале произошел крупный пожар на рынке
Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
РБК 14:33
Футбол
В Нидерландах фанатов пустят на трибуны, но запретят им петь
С 1 июля болельщики снова смогут присутствовать на футбольных стадионах в Нидерландах. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.
Soccer.ru 14:35
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.
Mockva.ru 12:09