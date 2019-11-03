с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения переговоров по первой фазе торговой сделки с Китаем эта часть соглашения будет заключена в Соединённых Штатах.

Трамп заявил о планах подписать часть торговой сделки с Китаем в США

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