Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил о планах подписать часть торговой сделки с Китаем в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения переговоров по первой фазе торговой сделки с Китаем эта часть соглашения будет заключена в Соединённых Штатах.
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