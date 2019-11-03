Политика
RT на русскомТрамп заявил о планах подписать часть торговой сделки с Китаем в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения переговоров по первой фазе торговой сделки с Китаем эта часть соглашения будет заключена в Соединённых Штатах.
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон: Меня переполняют эмоции
Autosport.com.ru 16:43
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM вчера в 00:54
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Наука
Динозавров убила тьма: вулканы ни при чем
Naked Science 29 октября в 19:02
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 19:02
Политика
Офис Зеленского опроверг драку его главы с начальником СБУ
Офис президента Украины Владимира Зеленского официально опроверг информацию о драке главы администрации лидера Андрея Богдана с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.
Известия 04:46
Происшествия
В Кировской области 6-летний мальчик выжил в двух ДТП за один день
Какие травмы получил шестилетний ребенок во втором ДТП, сейчас устанавливается.
КП - Киров вчера в 14:30
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
Власти Нью-йорка приняли законопроект, запрещающий продажу фуа-гра (печени утки или гуся) в продуктовых магазинах и ресторанах, сообщает «Газета.ру».
UfacityNews.ru 01 ноября в 03:17
Общество
Жителю Германии удалили самый длинный в мире зуб
Life.ru 01 ноября в 11:43
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника
В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 08:01
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия 14:20
Гаджеты
Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru 31 октября в 15:05
Футбол
«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил
«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 10:55
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 01 ноября в 02:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК вчера в 10:04
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News 16:15
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке главы ЕР в Москве Метельского
Оснований для мер прокурорского реагирования в отношении единоросса Андрея Метельского в настоящее время не имеется, следует из ответа прокурора Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку.
DP.RU 11:22
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева под личный контроль.
Lenta.ru 00:16
Происшествия
В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде
Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 16:17
Космос
Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой
AstroNews.ru 01 ноября в 02:26