Политика
News.ruТрамп поздравил афганцев с подписанием соглашения США и талибов
Президент США поздравил народ Афганистана с подписанием Америкой и талибами соглашения. Это мирное соглашение с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Я хочу поздравить президента Гани и жителей Афганистана, — транслируют речь президента американские СМИ.
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В парламент Франции внесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и «Непокоренная Франция» внесли в парламент страны вопрос о вотуме недоверия правительству.
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В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
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