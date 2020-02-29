Президент США поздравил народ Афганистана с подписанием Америкой и талибами соглашения. Это мирное соглашение с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Я хочу поздравить президента Гани и жителей Афганистана, — транслируют речь президента американские СМИ.

Трамп поздравил афганцев с подписанием соглашения США и талибов

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