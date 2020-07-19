Политика
BFM.ruТрамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах. Президент выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников армии Конфедерации.
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Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Биробиджан присоединился к акциям протеста в поддержку Сергея Фургала
В Биробиджане вслед за Хабаровском и Владивостоком состоялась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Время Биробиджана вчера в 09:55
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Футбол
Газизов раскритиковал фанатов «Зенита» за баннер с изображением Федуна
Генеральный директор московского "Спартака" высказался о баннере фанатов петербургского "Зенита" с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна.
Газета.Ru 14:58
Армия и оружие
В Мексике боевики напали на армейский конвой, есть погибшие
Как сообщает телеканал Televisa, 19 июля в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики группа вооруженных боевиков на 15 автомобилях атаковала армейский конвой.
Московский Комсомолец 19:15
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 11:39
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России
Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:23
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек
На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:55
Общество
Энтузиаст воспроизвёл локацию Bloodborne в стиле ранних The Legend of Zelda
Игромания.ру 12:46
Футбол
АЕК Карреры не пробился в Лигу чемпионов
АЕК, набрав 69 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Греции и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.
Чемпионат 15:40
Авто
Мировое производство Nissan сокращается на 30%
Evo-rus.com вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания вчера в 11:20
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.
ИА Красная Весна 11:43
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Спорт
Более 150 тысяч кошек были поглажены в бете Mortal Shell
Официальный аккаунт разработчика Mortal Shell (студия Cold Symmetry) поделился инфографикой, в которой рассказал о том, что за время проведения открытого бета-тестирования игра собрала более 350 тысяч игроков и набрала более 5 миллионов просмотров на Twitch и YouTube.
3DNews 09:44
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru вчера в 10:05
Авто
Китайский автопроизводитель сообщил цены на аналог Aurus Senat
Цена премиального флагманского седана Hongqi H9 оказалась на треть ниже немецких конкурентов, среди которых Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5-Series, сообщили представители автопроизводителя, 15 июля сообщает китайский портал Autohome.
ИА Красная Весна 16:57
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» разработают истребитель шестого поколения
Компании "МиГ" и "Сухой" будут совместно заниматься разработкой боевого авиационного комплекса шестого поколения, сообщил в интервью РИА "Новости" генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко.
Газета.Ru 17 июля в 10:03
Политика
Премьер Венгрии указал на главные разногласия на саммите ЕС
По словам Орбана, во-первых, не решен вопрос о размере и структуре фонда, о том, сколько денег из него будет выдаваться странам ЕС безвозмездно, а сколько в виде льготных кредитов.
ТАСС 11:47
Здоровье
Стало известно, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
Спортсмен-бодибилдер, тренер Михаил Малек рассказал, как избавиться от лишнего жира при помощи такой методики как "сушка".
Online47.ru 19:19
Политика
Reuters: в Германии просят США не выводить войска
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии просят США не сокращать численность американских войск, размещенных в стране.
Газета.Ru 15:51
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
Общество
К 1 700 приблизилось количество больных коронавирусом на Сахалине
Количество случаев коронавируса в Сахалинской области возросло до 1 677. За сутки диагноз подтвердился у 59 человек.
EastRussia 16 июля в 19:05