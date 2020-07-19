Политика

BFM.ruBFM.ruТрамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах. Президент выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников армии Конфедерации.
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