В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга». Так он отреагировал на предложение переименовать форт.

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

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