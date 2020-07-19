Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп заявил о победе США в двух мировых войнах

В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга». Так он отреагировал на предложение переименовать форт.
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Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

РБК14:14

Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»

Газета.Ru13:23

Трамп заявил о победе США в двух «прекрасных мировых войнах»

Lenta.ru12:33

Трамп вновь отказался переименовывать американские военные базы

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Трамп поведал о «прекрасных войнах», Байден поддержал ЛГБТ

Вести.Ru11:50

Трамп назвал США победителем в двух «прекрасных мировых войнах»

Московский Комсомолец11:47

Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»

РИА Новости11:30
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

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Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
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Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать в Украине

Производство Lada на Украине намерены запустить на заводе ЗАЗ. "Газели" будут собирать под брендом HDC.
iReactor вчера в 19:34
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Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Известия 14:23
Происшествия

Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века

В Нанте задержан подозреваемый в поджоге одной из крупнейших готических церквей Франции - собора святых Петра и Павла.
Газета.Ru 06:35
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AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia

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Общество

В Москве задерживают пикетчиков в поддержку журналистки Милы Земцовой

19 июля в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку журналистки «Вольницы» Милы Земцовой — накануне ее задержали во время пикетов ЛГБТ-активистов против законопроекта Мизулиной.
Дождь 13:32
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Политика

Лукашенко заявил о задержании почти 30 человек по делу Белгазпромбанка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по делу Белгазпромбанка задержаны уже около 30 человек.
РЕН ТВ 14:47
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
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Политика

В Анкаре сообщили, что иконы и фрески Айя-Софии во время первой молитвы будут закрыты

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в воскресенье, что иконы и фрески в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле во время первой мусульманской молитвы, которая состоится 24 июля, будут закрыты занавесками.
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Автоспорт

Квят остался недоволен итогами Гран-при Венгрии

Пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Венгрии.
Metaratings 13:11
Происшествия

Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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Общество

В Минпросвящения РФ выступили против оценки педагогов по результатам ЕГЭ

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM "Педагог не может быть виноват (в том, что выпускник не сдал ЕГЭ по данному предмету )", — заявил он.
REGNUM 05:46
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Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

Из-за возможных проблем с системой ABS ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенных в период с 16 марта 2005-го по 22 сентября 2009 года.
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Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме

Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
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Футбол

Газизов: исход матча между «Зенитом» и «Спартаком» решили частности

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов считает, что исход полуфинальной игры Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом" решили частности.
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Армия и оружие

Кедми посоветовал США не применять против России «оружие возмездия»

Эксперт добавил, что США не стоит сильно уповать на свое "оружие возмездия", так как в случае его применения против нашей страны штаты "будут уничтожены" Россией.
Политическая Экспертиза 09:59
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«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 12:38
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СКР заявил о наличии неопровержимых доказательств в деле Фургала

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Иван Охлобыстин публично извинился перед певицей Наргиз

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Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10

Ошибка возникает в версии 2004 / May 2020 Update – на некоторых ПК выскакивает предупреждение о проблемах с подключением к Сети.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
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Армия и оружие

Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

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Врачи из Астрахани рассказали о борьбе с коронавирусом в Казахстане

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В Сети появились первые фото нового BMW X1

В Сети появились первые шпионские фотографии нового кроссовера BMW X1.
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Политика

В Канаде расследуют осквернение памятника дивизии СС «Галичина»

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На брянской трассе в ДТП попали две легковушки

Сегодня вечером, 19 июля, под Брянском на трассе произошло серьезное ДТП.
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