Политика
BFM.ruТрамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах. Президент выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников армии Конфедерации.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал Fox News, американский лидер Дональд Трамп в очередной раз "блеснул" знанием истории и "скромностью", заявив журналистам, что именно США одержали победу в двух "прекрасных войнах".Московский Комсомолец20:17
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Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
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Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
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Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов рассказал, как часто нужно ходить на обследование и проверяться на онкологические заболевания.
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Общество
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РБК вчера в 05:32
Авто
В Японии разработали стильный обвес для новой Toyota RAV4
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В рамках последнего тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Реал Сосьедад».
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NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
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Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
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UfacityNews.ru 16:58
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Армия и оружие
WSJ: ученые США следили за телефонами на военных объектах России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающих с военных объектов России в 2019 году.
Коммерсантъ вчера в 17:11
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
Российская газета 20:26
Политика
Солодов подал документы для участия в выборах главы Камчатки
Документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Камчатского края подал в избирательную комиссию исполняющий обязанности главы региона Владимир Солодов, 19 июля сообщает пресс-служба краевого избиркома.
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Экономика
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Акции Netflix упали на 9% после закрытия второго квартала.
Газета.Ru 17 июля в 09:42
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Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
Экономика
Минюст направил 1,1 млрд руб. на выплаты по решениям ЕСПЧ в 2019 году
Министерство юстиции РФ в 2019 году израсходовало более 1,1 млрд рублей на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
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Коммерсантъ 18:25
Футбол
Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» неожиданно проиграл в полуфинале Кубка Англии лондонскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
ProstoProSport вчера в 16:42
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The Last of Us: Part II стала самой продаваемой игрой июня в США
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Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
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РИА Новости 17:03