с чего всё началось

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Армия и оружие В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод") на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО" создал морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм.

Футбол «Зенит» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком» «Зенит» выложил фотографию из раздевалки команды после победы над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России.

Политика Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть 10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью. 60

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 июля Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 20 июля.

Общество Ряд регионов России ждет резкое похолодание, сообщил Гидрометцентр Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в части российских регионов.

Политика В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. 114

Армия и оружие В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. 2

Экономика Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ «В 2019 году поступили для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.»,— говорится в отчете. 22

Происшествия На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта Два самолета и вертолет в сложных условиях горной местности занимаются поиском пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер. 113

Политика Путин в Крыму примет участие в церемонии закладки кораблей для ВМФ Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму в понедельник, 20 июля.

Политика Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности. 161

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 114

Здоровье В Казахстане задержали 138 медиков за продажу лекарств Нур-Султан, 20 июля 2020, 08:15 — REGNUM Полиция Казахстана задержала с начала июля 138 медицинских работников за незаконную продажу лекарственных препаратов.

Шоу-бизнес Потерявшая мужа Екатерина Диденко нашла новую любовь Екатерина Диденко около четырех месяцев назад похоронила мужа, скончавшегося из-за отравления парами сухого льда, и уже позирует на фото с новым мужчиной. 4

Политика Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики. 1