Политика
BFM.ruТрамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах. Президент выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников армии Конфедерации.
Читать в источнике
Оценить1,1K
с чего всё началось
Как сообщает телеканал Fox News, американский лидер Дональд Трамп в очередной раз "блеснул" знанием истории и "скромностью", заявив журналистам, что именно США одержали победу в двух "прекрасных войнах".Московский Комсомолец20:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Общество
Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года устраивающиеся на работу россияне, смогут воспользоваться электронной трудовой книжкой.
Первый Тульский вчера в 11:23
Общество
Короля Саудовской Аравии госпитализировали
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд попал в больницу Эр-Рияда, сообщило Саудовское агентство печати.
РБК 22:23
Здоровье
Роспотребнадзор изучит распространение коронавируса среди людей с ВИЧ
Роспотребнадзор РФ заявил о начале всероссийского исследование по изучению влияния пандемии коронавируса среди ВИЧ-инфицированных пациентов, а также россиян с негативным ВИЧ-статусом.
Комсомольская правда 20:57
Авто
В Японии разработали стильный обвес для новой Toyota RAV4
Японское тюнинг-ателье Modellista разработало стильный обвес для новой Toyota RAV4 в топ-версии Prime.
Motor 16:32
Происшествия
На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста
Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
РИА Новости 22:29
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса
Телеведущий Александр Мясников рассказал, какие препараты могут служить для профилактики коронавируса у групп с факторами риска до получения вакцины.
News.ru 21:31
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Футбол
Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
RT на русском 18:12
Интернет
Google закручивает гайки: Обновленный Chrome станет еще более безопасным
Американская корпорация Google приступила к тестированию новых механизмов безопасности для пользователей в своем браузере Chrome.
Актуальные Новости 12:45
Интернет
Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
Общество
Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
Нужно ли отказываться от одного продукта в пользу другого, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда с Сергеем Малоземовым" Сергей Малоземов.
РИА Новости 21:00
Финансы
Российский фондовый рынок начал торги без единой динамики индексов
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на торгах в пятницу не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в пятницу после падения американского рынка акций накануне на фоне неопределенности относительно экономического прогноза США.
Финмаркет 17 июля в 03:04
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия 17 июля в 23:10
Футбол
Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.
Российская газета 14:47
Спорт
40 лет назад стартовали летние Олимпийские игры в Москве
Военное обозрение вчера в 23:50
Армия и оружие
Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад
Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад На прошедшей неделе на границе между Арменией и Азербайджаном произошли самые крупные за последние несколько лет вооруженные столкновения, уже получившие название «четырехдневная война».
Коммерсантъ 17:55
Общество
В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним
Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Коммерсантъ 14:36
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
РИА Новости вчера в 18:05
Общество
В Шушенском бору зацвела редкая краснокнижная орхидея
В национальном парке «Шушенский бор» зацвела гнездоцветка клобучковая — редкая орхидея, внесенная в Красную книгу.
НИА-Красноярск 21:55
Политика
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ 14:04
Финансы
За и против рубля: что ждет российскую валюту к концу 2020 года
Хотя в 2020 году из Фонда национального благосостояния продано довольно много валюты, но по состоянию на начало июня там оставалось около $53 млрд и € 45 млрд.
РБК вчера в 04:10
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11