Политика

BFM.ruBFM.ruТрамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах. Президент выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников армии Конфедерации.
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 телеканал Fox News, американский лидер Дональд Трамп в очередной раз "блеснул" знанием истории и "скромностью", заявив журналистам, что именно США одержали победу в двух "прекрасных войнах".
Московский Комсомолец20:17

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Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»

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Трамп заявил о победе США в двух «прекрасных мировых войнах»

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Дональд Трамп выступил против переименования военных баз, названных в честь героев Конфедерации

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Вести.Ru11:50

Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»

РИА Новости11:30
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На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

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Общество

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Первый Тульский вчера в 11:23
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Японское тюнинг-ателье Modellista разработало стильный обвес для новой Toyota RAV4 в топ-версии Prime.
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Происшествия

На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста

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В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Общество

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Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
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Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса

Телеведущий Александр Мясников рассказал, какие препараты могут служить для профилактики коронавируса у групп с факторами риска до получения вакцины.
News.ru 21:31
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Футбол

Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
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Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM 12:54
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Интернет

Google закручивает гайки: Обновленный Chrome станет еще более безопасным

Американская корпорация Google приступила к тестированию новых механизмов безопасности для пользователей в своем браузере Chrome.
Актуальные Новости 12:45
Интернет

Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
ТАСС 20:46
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Происшествия

Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах

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Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша

Нужно ли отказываться от одного продукта в пользу другого, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда с Сергеем Малоземовым" Сергей Малоземов.
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Российский фондовый рынок начал торги без единой динамики индексов

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на торгах в пятницу не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в пятницу после падения американского рынка акций накануне на фоне неопределенности относительно экономического прогноза США.
Финмаркет 17 июля в 03:04
Космос

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Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия 17 июля в 23:10
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Футбол

Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство

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40 лет назад стартовали летние Олимпийские игры в Москве

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Армия и оружие

Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад

Как Азербайджан и Армения отступили на четыре года назад На прошедшей неделе на границе между Арменией и Азербайджаном произошли самые крупные за последние несколько лет вооруженные столкновения, уже получившие название «четырехдневная война».
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В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним

Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
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Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьезно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию долгосрочного бюджета.
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Политика

Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов

Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
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Финансы

За и против рубля: что ждет российскую валюту к концу 2020 года

Хотя в 2020 году из Фонда национального благосостояния продано довольно много валюты, но по состоянию на начало июня там оставалось около $53 млрд и € 45 млрд.
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В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
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