Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах. Президент выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников армии Конфедерации.

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

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