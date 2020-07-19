Политика
BFM.ruТрамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах. Президент выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников армии Конфедерации.
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Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Политика
Две ракеты разорвались у посольства США в Багдаде
По данным телеканала, ракеты, запущенные из ЗРК типа "Катюша", разорвались в "зеленой зоне" во время посещения иракской столицы главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
РЕН ТВ 09:30
Шоу-бизнес
Потерявшая мужа Екатерина Диденко нашла новую любовь
Екатерина Диденко около четырех месяцев назад похоронила мужа, скончавшегося из-за отравления парами сухого льда, и уже позирует на фото с новым мужчиной.
Дни24 16:00
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Общество
В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику
Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
ТАСС 06:07
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Здоровье
Врач назвала опасное заболевание, провоцируемое жарой
Летом из-за жары и, как следствие, употребления холодных напитков и пользования кондиционерами, выходят простудные заболевания, пояснила врач-терапевт Татьяна Романенко.
ТК Звезда 15:05
Армия и оружие
Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов
Глава Пентагона Марк Эспер наложил запрет на возможность вывешивать на военных объектах флаги конфедератов.
Газета.Ru 17 июля в 17:28
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк Михаил Попков, осужденный на два пожизненных срока, признался в новых расправах.
Lenta.ru 17:13
Армия и оружие
Рожин рассказал о попытках замаскировать расходы на боевиков в Триполи
"Надо полагать, что Турция в целом инвестирует в свое военное присутствие, естественно, она ожидает отдачи, с точки зрения компенсации материальных расходов за счет экспорта нефти", — выразил мнение эксперт в беседе с ФАН.
Слово и Дело 17:57
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал сотрудничать со следствием по уголовному делу о коррупции.
МордовМедиа 17:16
Происшествия
Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше
Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 12:15
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом» и сохранила прописку в примере
Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Эспаньолом» в выездном матче 38-го тура чемпионата Испании.
Советский спорт 17:03
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
Футбол
«Истанбул Башакшекир» впервые стал чемпионом Турции
«Истанбул Башакшекир» впервые в истории выиграл чемпионат Турции.
Матч ТВ 16:32
Происшествия
Экстрасенс Амбарцумян перед смертью жаловалась на угрозы коллекторов
Московский Комсомолец вчера в 13:28
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Автоспорт
Гонщики Формулы-1 не успели встать на колено перед Гран-при Венгрии
Участники Гран-при Венгрии Формулы-1 не успели провести акцию с преклонением колена перед началом гонки.
Sport24.ru 09:44
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 11:39
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия 09:37
Наука
Ученые выявили ответственные за адаптацию клетки головного мозга
ToDay News Ufa вчера в 01:10
Общество
На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку Сергея Фургала
Как передает «Эхо Москвы», акции, прошедшие 19 июля, оказались не столь многочисленны, как предыдущие.
Кавказ Пост 05:37
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
Новую дату церемонии королевская семья не оглашала, и вот теперь появилась информация, что она уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Дни24 09:30
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49