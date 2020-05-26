Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп заявил о подготовке «мощного» ответа Китаю

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готовит новые меры против Китая из-за ситуации вокруг Гонконга. Трамп заявил журналистам, что об этих мерах он сообщит до конца текущей недели.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

Трамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге

РБКвчера в 19:28

Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом за действия в Гонконге

Коммерсантъвчера в 18:56

Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге

РИА Новостивчера в 17:21

Трамп готовит заявление о мерах в отношении КНР

News.ruвчера в 18:00

Трамп приготовил для Китая «нечто мощное»

Взгляд.рувчера в 17:40

Трамп пообещал дать «мощный» ответ Пекину из-за Гонконга

REGNUMвчера в 18:09

Трамп намерен скоро сделать заявление о возможных санкциях против Китая из-за Гонконга

ТАССвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Кино

Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC

В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета 25 мая в 07:47
Армия и оружие

Колонну военных США атаковали неизвестные на северо-востоке Сирии

Политика Сегодня вчера в 18:53
19
Происшествия

В Новосибирске из-за шквалистого ветра рухнули десятки деревьев

Новосибирск, 27 мая 2020, 09:20 — REGNUM Шквалистый ветер в Новосибирске стал причиной падения нескольких десятков деревьев и обрыва нескольких линий электроснабжения.
REGNUM 02:20
Футбол

Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.
Профиль вчера в 17:36
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru вчера в 01:57
2,2K
Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы

В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Футбол

Сезон Серии А возобновится 13 июня

Клубы Серии А провели видеоконференцию, по итогам которой утвердили план, представленный еще 13 мая, согласно которому первенство страны должно возобновиться 13 июня матчами недоигранного 25-го тура.
ODDS.ru вчера в 22:46
Происшествия

Пьяная мать из Подмосковья общалась в секс-чате при сыне-подростке

Мужчины стали писать в комментариях, что Истинная Леди ведет себя неправильно, и ей надо бы прислушаться к сыну и пойти спать.
Оka.fm вчера в 04:30
131
Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
4
Политика

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости вчера в 16:18
2,5K
Здоровье

Более тысячи южноуральцев вылечились от коронавируса

По данным на утро 27 мая, с начала пандемии на Южном Урале от коронавируса вылечились 1 тыс. 57 человек.
Эхо Москвы в Челябинске 02:18
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
239
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
4,8K
Хоккей

НХЛ возобновит сезон с плей-офф в формате из 24 клубов

Текущий сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен досрочно, а следующий возобновится с плей-офф в формате 24 команд.
Известия вчера в 17:51
Общество

В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса

РИА Новости 02:57
13
Общество

McDonald’s повысит зарплаты сотрудников в России

С 1 июня 2020 г. McDonald's повысит оклады и почасовые ставки сотрудников сети в России, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Ведомости 02:01
Здоровье

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Архаринском районе

Телепорт 02:25
Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
266
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
712
Здоровье

Первый специалист от Минздрава РФ прибыл в Читу

Первым специалистом, который прибыл в Забайкальский край по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
Zabnews.ru 02:25
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
914
Происшествия

В Башкирии осудили девочку, утопившую семилетнюю сестру в тазике

В Салавате осудили девочку, утопившую свою семилетнюю сестру в тазике.
UfacityNews.ru 02:21
2
Шоу-бизнес

Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети

В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
3
Игры

В Chernobylite добавили знаменитый парк развлечений Припяти

Игромания.ру вчера в 05:00
4
Армия и оружие

США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35

Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
120
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову в стихах

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил не оставаться в стороне и сочинил стихи, посвященные конфликту между ним и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Live24 вчера в 10:48
519
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
169
Происшествия

Власти рассказали о первых последствиях штормового ветра в Кузбассе

26 мая в Кузбассе были отмечены штормовой ветер, сильные дожди и град в Чебулинском и Яйском районах.
Газета Кемерова вчера в 12:29
17
Происшествия

Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
5
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГонконгеБольше новостей по теме
Главное