Политика
Российская газетаТрамп заявил о подготовке «мощного» ответа Китаю
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готовит новые меры против Китая из-за ситуации вокруг Гонконга. Трамп заявил журналистам, что об этих мерах он сообщит до конца текущей недели.
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Кино
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC
В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета 25 мая в 07:47
Армия и оружие
Колонну военных США атаковали неизвестные на северо-востоке Сирии
Политика Сегодня вчера в 18:53
Происшествия
В Новосибирске из-за шквалистого ветра рухнули десятки деревьев
Новосибирск, 27 мая 2020, 09:20 — REGNUM Шквалистый ветер в Новосибирске стал причиной падения нескольких десятков деревьев и обрыва нескольких линий электроснабжения.
REGNUM 02:20
Футбол
Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19
Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.
Профиль вчера в 17:36
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru вчера в 01:57
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы
В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Футбол
Сезон Серии А возобновится 13 июня
Клубы Серии А провели видеоконференцию, по итогам которой утвердили план, представленный еще 13 мая, согласно которому первенство страны должно возобновиться 13 июня матчами недоигранного 25-го тура.
ODDS.ru вчера в 22:46
Происшествия
Пьяная мать из Подмосковья общалась в секс-чате при сыне-подростке
Мужчины стали писать в комментариях, что Истинная Леди ведет себя неправильно, и ей надо бы прислушаться к сыну и пойти спать.
Оka.fm вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
Политика
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости вчера в 16:18
Здоровье
Более тысячи южноуральцев вылечились от коронавируса
По данным на утро 27 мая, с начала пандемии на Южном Урале от коронавируса вылечились 1 тыс. 57 человек.
Эхо Москвы в Челябинске 02:18
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Хоккей
НХЛ возобновит сезон с плей-офф в формате из 24 клубов
Текущий сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершен досрочно, а следующий возобновится с плей-офф в формате 24 команд.
Известия вчера в 17:51
Общество
В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:57
Общество
McDonald’s повысит зарплаты сотрудников в России
С 1 июня 2020 г. McDonald's повысит оклады и почасовые ставки сотрудников сети в России, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Ведомости 02:01
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
Здоровье
Первый специалист от Минздрава РФ прибыл в Читу
Первым специалистом, который прибыл в Забайкальский край по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
Zabnews.ru 02:25
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Происшествия
В Башкирии осудили девочку, утопившую семилетнюю сестру в тазике
В Салавате осудили девочку, утопившую свою семилетнюю сестру в тазике.
UfacityNews.ru 02:21
Шоу-бизнес
Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Игры
В Chernobylite добавили знаменитый парк развлечений Припяти
Игромания.ру вчера в 05:00
Армия и оружие
США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35
Шестой флот ВМС США показал видео, на котором запечатлен перехват американского самолета российскими Су-35.
Lenta.ru 02:47
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову в стихах
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил не оставаться в стороне и сочинил стихи, посвященные конфликту между ним и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Live24 вчера в 10:48
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Происшествия
Власти рассказали о первых последствиях штормового ветра в Кузбассе
26 мая в Кузбассе были отмечены штормовой ветер, сильные дожди и град в Чебулинском и Яйском районах.
Газета Кемерова вчера в 12:29
Происшествия
Подозреваемых в краже с банковских карт задержали в Петербурге
Санкт-Петербург, 27 мая 2020, 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей.
REGNUM 01:02
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01