Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с конгрессом санкций против Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

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