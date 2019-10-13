Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с членами Конгресса США над введением жестких санкций против Турции. Об этом он сообщил в своем Twitter. По его словам, для этого может быть необходимо принять дополнительные законопроекты.

Трамп заявил о подготовке жестких санкций против Турции

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