Армия и оружие

Мойка78Мойка78Трамп заявил о подготовке жестких санкций против Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с членами Конгресса США над введением жестких санкций против Турции. Об этом он сообщил в своем Twitter. По его словам, для этого может быть необходимо принять дополнительные законопроекты.
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Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

Газета.Ru14:33

Трамп пригрозил Турции. Эрдоган поинтересовался насчет террористов в НАТО

Вести.Ru10:31

Трамп подготовил очередные санкции. Теперь для Турции

Телеканал 360°11:08

Трамп сообщил о работе с Конгрессом над санкциями против Турции

Коммерсантъ11:05

Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

РБК10:42

Сенатор Грэм считает, что санкции против Турции помогут избежать возрождения ИГ в Сирии

ТАСС14:23

Трамп сообщил о подготовке санкций против Турции

Lenta.ru09:51
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Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

RT на русском 14:59
Здоровье

Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
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Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

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Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
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Самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
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На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве

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В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
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Соединение из томатов улучшает качество спермы

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